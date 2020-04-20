وزارة العدل تطلق مبادرتين لتطوير السجل العدلي ودوائر كتبة العدل

غزة- الرأي

استقبلت وزارة العدل، وفدا من الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ممثلاً بالمهندس محمد أبو شمالة، والمهندس محمد مهنا ، وذلك للاطلاع على جهود لجنة الجودة في وزارة العدل، ويمثلها أ. محي الدين الأسطل رئيس لجنة الجودة، أ. محمد الشنطي عضو، م. إيناس الرنتيسي عضو.

وأكدت وزارة العدل أن الزيارة جاءت بهدف إطلاق مبادرتين لتطوير السجل العدلي ودوائر كتبة العدل لتجويد الخدمة وتقديم الخدمة بأفضل صورة للمواطن.

وتم خلال الزيارة مناقشة امكانية تطبيق الخطط المقدمة لخدمة طلب شهادة عدم محكومية الكترونياً عبر برنامج تسجيل الدخول الموحد والتحصيل عبر البنك ومن ثم تحويل الدفعة الكترونياً ليتم اصدار الشهادة وتوقيها الكترونياً واستلامها عبر أفرع كاتب العدل في المحافظات.

ولفتت وزارة العدل أن هذه المبادرة تهدف الي تسهيل وصول المواطنين للخدمات الحكومية وتعزيز التحول الالكتروني بالإضافة الي تيسير حصول المواطنين في الخارج على شهادة عدم المحكومية .

وسيساهم تطبيق الخدمة الي التخفيف من معاناة المواطنين في الخارج من صعوبة وتعقيدات الاجراءات لدى الحصول على توكيل بالإضافة الي التخفيف على المواطنين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة .

وفي سياق متصل، ناقشت لجنة الجودة بوزارة العدل مبادرة اخري تتعلق بتطوير البيئة الفيزيائية لدوائر كتبة العدل تهدف الي تجويد الخدمة وتحسين البيئة المكانية لدوائر كاتب العدل ( خاصة في مجال استقبال الجمهور ، وحفظ وارشفة الوثائق العدلية ، وتوفير أماكن انتظار واستقبال مناسبة تحفظ كرامة المواطن )

وفي نهاية الزيارة ثمن وفد الأمانة العامة لمجلس الوزراء جهود وزارة العدل في الارتقاء تطوير خدمات العدالة، داعياً إلى الاستمرار في تعزيز عملية التحول الإلكتروني بالوزارة.