الهيئة العربية للطوارئ: 606 مصابين بالكورونا في البلدات العربية

الداخل المحتل – الرأي:

أكدت الهيئة العربية للطوارئ أن عدد المصابين العرب بفيروس كورونا المستجد بلغ لغاية صباح اليوم الإثنين، في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، 606 مصابين بزيادة 27 حالة جديدة وبارتفاع يقدر بـ4.5% مقارنة بمعطيات أمس.

وبلغ إجمالي عدد الفحوصات في المجتمع العربي نحو 31,259 فحصا مع زيادة في عدد الفحوصات قُدّر بـ4,105 ولتشكل زيادة بنسبة 15% في عدد الفحوصات في المجتمع العربي.

وبلغت نسبة الفحوصات في المجتمع العربي مقارنة بمجمل عدد الفحوصات في "إسرائيل" والذي بلغ 251,537 ما يقارب 12,4%.

وبلغ عدد المصابين في دير الأسد 99، إذ سجلت 10 حالات جديدة في اليوم الأخير، كما ارتفع العدد في البعنة ليبلغ 18 مصابا مع زيادة 4 حالات في اليوم الأخير، وسجلت حالة واحدة جديدة في أم الفحم ليبلغ العدد 59 حالة، بينما سجلت 3 حالات في رهط ليبلغ العدد 42 إصابة، وبقي عدد المصابين في جسر الزرقاء 38 حالة ودبورية 28 وجت المثلث 23 وباقة الغربية 21 حالة.

ومن حيث كثافة تفشي الكورونا ارتفعت النسبة في دير الأسد لتبلغ 796 حالة لكل 100 ألف تليها دبورية 268 وجسر الزرقاء 257 والبقيعة 222 والبعنة 193 حالة لكل 100 ألف.

هذا، وارتفعت نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 44 مصابا لكل 100 ألف مقارنة بـ152 في المجتمع الإسرائيلي. وبلغ معدل الفحوصات في المجتمع العربي 2,280 فحصا لكل 100 ألف مواطن.