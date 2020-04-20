الزراعة توزع أشجار نخيل على المزارعين

غزة- الرأي

وزعت وزارة الزراعة، دفعة من أشجار النخيل على المزارعين في محافظة غزة.

ويأتي هذا ضمن المشروع الذي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع جمعية الرحمة للاغاثة والتنمية.

واوضح م.أحمد فطاير مدير زراعة غزة، أنه استفاد من الدفعة الاولى ٣٠مزارعا، حيث جرى توزيع عليهم نحو ١٣٠ نخلة، لافتا إلى أن دفعات أخرى سيتم توزيعها حال توفر أشجار النخيل.

وثمن فطاير دور جمعية الرحمة في توفير أشجار النخيل للمزارعين، مشيدا بتعاون قطاع المشاتل التابع للوزارة في عملية التوزيع.