وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تطلق مبادرتين لتطوير السجل العدلي ودوائر كتبة العدل وكالة الرأي الفلسطينية الإعلان عن القرار الخاص بوضع المساجد في رمضان اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم بركساً بنابلس ويخطر بإزالة خيمة سكنية في يطا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجرف أراضي جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم "بركس" زراعي جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية أخبار سارة لرفع المعنويات بعد شهر من الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تتفقد مشروع تزويد محطة المعالجة بالطاقة الشمسية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة الإسرائيلية: 13654 إصابة بكورونا والوفيات ترتفع لـ173 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة تعيد تنظيم منطقة سوق جباليا استعدادا لشهر رمضان
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة توزع أشجار نخيل على المزارعين

20 نيسان / أبريل 2020 02:40

الزراعة توزع أشجار نخيل على المزارعين
الزراعة توزع أشجار نخيل على المزارعين

غزة- الرأي

وزعت وزارة الزراعة، دفعة من أشجار النخيل على المزارعين في محافظة غزة.
ويأتي هذا ضمن المشروع الذي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع جمعية الرحمة للاغاثة والتنمية.
واوضح م.أحمد فطاير مدير زراعة غزة، أنه استفاد من الدفعة الاولى ٣٠مزارعا، حيث جرى توزيع عليهم نحو ١٣٠ نخلة، لافتا إلى أن دفعات أخرى سيتم توزيعها حال توفر أشجار النخيل.
وثمن فطاير دور جمعية الرحمة في توفير أشجار النخيل للمزارعين، مشيدا بتعاون قطاع المشاتل التابع للوزارة في عملية التوزيع.

الزراعة توزع أشجار نخيل على المزارعين 94042441_2910745612338173_7781685338178584576_n 94330456_2910745739004827_7471550220795379712_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"جمعية إعمار" تطلق بادرة خيرية تحت شعار "أغذية تحميك من كورونا" بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟