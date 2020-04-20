داخلية خان يونس تُنجز أكثر من 20 ألف معاملة خلال الربع الأول من 2020

خان يونس- الرأي

أنجزت مديرية خانيونس "الشق المدني 20 ألف و690 معاملة للمواطنين عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في المحافظة، خلال الربع الأول من عام 2020.

وسلمت دائرة الأحوال المدنية خلال الربع الأول من العام الجاري، سكان المحافظة 14 ألف و675 وثيقة ومعاملة رسمية، فيما سجلت المديرية ألفي و489 مولودًا جديدًا، و323 حالة وفاة.

وبلغ عدد المعاملات المتعلقة الشؤون العامة والجمعيات 809 معاملة، والشؤون القانونية 3 آلاف و885 معاملة، بينما أنجزت 737 معاملة جوازات و84 معاملة إقامات وشؤون أجانب، بالإضافة إلى إنجاز 500 معاملة إدارية.

وشملت معاملات مديرية داخلية خانيونس الخاصة بالأحوال المدنية تسجيل مواليد، وتبليغ عن وفيات، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد، وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق وتصديقات.

كما تضمنت معاملات خاصة بالجوازات شملت تمديد وإضافة أبناء، ومعاملات خاصة بالشؤون العامة والجمعيات الأهلية، شملت تسجيل جمعيات وتراخيص كتبة عرائض وشهادات حُسن سيرة وسلوك، ومعاملات قانونية، ومعاملات أخرى خاصة بالإقامات.