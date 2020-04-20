بلدية خان يونس تشرع بإنشاء ميدان شارع الرشيد الساحلي

خان يونس- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بإنشاء ميدان على شارع الرشيد الساحلي غرب المدينة وتأهيل المفترق في المنطقة المذكورة بما يخدم خطة التنظيم والتطوير التي تنتهجها البلدية لخدمة المواطنين وعموم المصطافين.



وذكر رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، أهمية الأعمال التطويرية الجارية في منطقة المفترق والتي تأتي استكمالاً لجهود البلدية لتحسين واقع خدماتها المقدمة للمواطنين لا سيما المصطافين وما يشهده بحر خان يونس من توافد المواطنين من كافة أرجاء المحافظة في فصل الصيف من أجل قضاء الأوقات والراحة والإستجمام.



وبين م. البطة أن البلدية وبتمويل ذاتي قد بادرت إلى إنشاء المفترق من أجل المساعدة في تخفيف الإزدحام الواقع على الشارع المذكور في موسم الإصطياف، وبالتالي التقليل من مخاطر وقوع الحوادث المؤسفة، وتنظيم الحركة المرورية بغرض توفير عوامل السلامة للمواطنين والمصطافين والمركبات، شاكراً في سياق متصل جهاز الشرطة البحرية التي قدمت التسهيلات الممكنة من أجل إنجاح العمل وتسهيل عمل طواقم دائرة الأشغال العامة بالبلدية.



بدورها أوضحت دائرة المشاريع في تقرير صدر عنها أن المشروع يشمل إنشاء مفترق بقطر (20) متراً وتنفيذ أعمال تأهيل للمفترق وتدشين جزيرة عدد (2) بأشكال هندسية لتحديد وتنظيم مسار المركبات، بالإضافة إلى توسعة شارع الرشيد لمسافة (7) متر غرباً في منطقة التطوير، إلى جانب تنظيم أعمدة الكهرباء وتركيب أعمدة انارة جديدة وذلك لتحسين الرؤية البصرية في المفترق خصوصاً في الفترات المسائية.