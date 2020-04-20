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بلدية خان يونس تبدأ بنقل بسطات النثريات ومقتنيات الأجهزة الخلوية

20 نيسان / أبريل 2020 02:51

بلدية خان يونس تبدأ بنقل بسطات النثريات ومقتنيات الأجهزة الخلوية
بلدية خان يونس تبدأ بنقل بسطات النثريات ومقتنيات الأجهزة الخلوية

خان يونس- الرأي

شرعت بلدية خان يونس، جنوب محافظات غزة بنقل بسطات النثريات والأجهزة الخلوية ومقتنياتها من مركز المدينة أمام ساحة القلعة إلى سوق أحمد عبد العزيز الواقع في شارع السكة الحديد، وذلك ضمن المساعي المبذولة لتخفيف الضغط القائم على شوارع وسط مركز المدينة ومنع الازدحامان بين المواطنين والمتسوقين.


وذكرت دائرة العلاقات العامة بالبلدية في بيان لها،  اليوم  الاثنين، أن عملية نقل البسطات تأتي ضمن إجراءات السلامة العامة وتوجيهات لجنة الطوارئ المركزية والتي تتبعها البلدية للحد من انتشار أو تفشي فايروس كورونا بين المواطنين.


وشكرت البلدية كافة المواطنين والباعة لتعاونهم في نقل السوق إلى المكان الجديد، مؤكدةً على أنها قامت بتوفير كافة المستلزمات الخاصة بتهيئة المكان الجديد للسوق وستعتمد جملة من الإجراءات الوقائية في المكان والتي تهدف إلى تعزيز الخدمة ومنع تكرار الازدحامان للحفاظ على صحة وسلامة الجمهور.

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