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منذ بداية كورونا

نظراً للكثافة السكانية.. 50 إصابة في سلوان بالقدس

20 نيسان / أبريل 2020 03:06

القدس- الرأي:

أوضح الناطق الاعلامي باسم أهالي سلوان فخري أبو دياب، أن عدد لإصابات بفيروس كورونا في البلدة وصل إلى 50 حالة مؤكدة منذ بداية انتشار وباء كورونا، وقد أعلنوا عن أنفسهم الأمر الذي أكده الأطباء.

وقال أبو دياب لمصادر محلية اليوم الاثنين، إن العدد الأكبر من المصابين في القدس المحتلة بالفيروس هم من سلوان نظرا للكثافة السكانية المرتفعة تقدر بستين ألف نسمة في البلدة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال لا تقدم أي خدمات سيما الصحية منها خاصة الذين ليس لديهم لم شمل على الرغم من ايفائهم كافة الرسوم المتعلقة بالتأمين الصحي.

وحمل الناطق الاعلامي باسم أهالي سلوان فخري أبو دياب، حكومة الاحتلال المسؤولية عن تفاقم الاوضاع في البلدة جراء الإهمال المتعمد وعدم إفساح المجال للطواقم الطبية الوطنية من تقديم الخدمات الصحية للمقدسيين في ظل هذه الجائحة.

وميدانياً، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابًا مقدسيًا عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أبو ناب (20 عامًا) من بلدة سلوان، ونقلته إلى أحد مراكز التحقيق بالقدس المحتلة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال حي عبيد في بلدة العيسوية شمال شرق القدس، ووضعت الدهان على الشعارات المكتوبة على الجدران.

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