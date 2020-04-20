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ضمن فعاليات حملة بلدنا نظيفة

وزارة الحكم المحلي توزع على البلديات "4388" قطعة من معدات النظافة

20 نيسان / أبريل 2020 03:31

وزارة الحكم المحلي توزع على البلديات "4388" قطعة من معدات النظافة
وزارة الحكم المحلي توزع على البلديات

غزة- الرأي

وزعت وزارة الحكم المحلي معدات خاصة بحملة بلدنا نظيفة 2020 " تحت عنوان نستقبل رمضان بنظافة وصحة وأمان "  في مرحلتها الاولي وهي عبارة عن 4388 من المعدات الخاصة بالنظافة والدهان  وذلك للهيئات المحلية العشرة التي تم اختيارها في هذه المرحلة.

وحضر التسليم كلا من منسق الحملة، م. رامي المصري ولجنة المخازن بوزارة الحكم المحلي واللجنة الإعلامية للمبادرة والبلديات.

والبلديات التي تم اختيارها في هذه المبادرة بمرحلتها الاولي هي بلدية رفح، بلدية خان يونس، بلدية عبسان الكبيرة ، بلدية بني سهيلا ، بلدية البريج ، بلدية دير البلح ، بلدية غزة ، بلدية جباليا النزلة ، بلدية بيت لاهيا ، بلدية بيت حانون .

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