قرار باستئناف جزئي لعمل المحاكم الشرعية في غزة

غزة- الرأي:

قرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة ممثلاً برئيسه الشيخ حسن الجوجو، الاثنين، استئناف العمل بشكل جزئي داخل المحاكم الشرعية.

وقال المجلس في بيان وصل "الرأي"، إنه بناءً على مقتضيات المصلحة العامة والصلاحيات المخولة له قرر ما يلي.

استئناف نظر الدعاوى المسجلة لدى أصحاب الفضيلة حتى إصدار الحكم فيها حسب الأصول.

استئناف استقبال الدعاوى القضائية والتنفيذية الجديدة فيما يخص دعاوى النفقات والأجر والمشاهدة والاستضافة والحضانة فقط، مع بقاء إيقاف استقبال باقي الدعاوى القضائية والتنفيذية.

استئناف تنظيم الاتفاقيات الأسرية لدى أقسام الإرشاد والإصلاح الأسرى وتكليف مديرة دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري بتنظيم دوام موظفي الأقسام بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإدارية ووحدة الرقابة الداخلية.

استئناف تقديم طلبات الاستئناف الطعون لدى محكمتي العليا والاستئناف.

عودة أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم أول درجة إلى الدوام الطبيعي وإلغاء القرار الإداري رقم 04/2020.

يغلق صندوق المحكمة الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

تبقى باقي الإجراءات كما هي وفق القرارات المنظمة لها.

تتبع المحاكم الشرعية إجراءات السلامة والصحية أثناء العمل بالتنسيق مع نقابة المحاميين الشرعيين.