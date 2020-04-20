الإيجاز الصحفي الحكومي حول جائحة كورونا 20 إبريل 2020

غزة – الرأي:

استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء الاثنين، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس "كورونا" الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم.

وكانت التحديثات كالتالي:

تقرر وقف صلاة الجماعة والجمعة والتراويح خلال شهر رمضان في ظل أن أسباب صدور القرار في وقت سابق لا تزال قائمة، لمواجهة جائحة كورونا.

يتم الاكتفاء برفع الأذان في وقته، وأداء صلاة الجماعة من قبل والمؤذن والإمام والقائم بخدمات المسجد فقط، من باب الحفاظ على استمرار أداء الفريضة.

يؤسفنا أن نشهد تراجعاً في مدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية الشخصية المتمثلة بعدم الخروج من المنزل وارتداء الكمامة الطبية خلال الأيام الماضية.

نسير بمسارين لا بد من النجاح في كليهما من أجل تجاوز الأزمة وهما، الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الجائحة وتفهم ووعي المواطن والتزامه بالواجب الملقى عليه.

ضمن خطة شهر رمضان، وزعت وزارة الحكم المحلي 4388 من المعدات الخاصة بالنظافة والتعقيم على بلديات القطاع لتبدأ من الغد بتكثيف حملات التعقيم والنظاف في الأسواق.

بدأ صرف الدفعة الثانية من مساعدات الفئات العمالية المتضررة جراء الجائحة عبر فروع البريد وفق آلية تضمن عدم التجمهر والأخذ بإجراءات السلامة الصحية ويتم الصرف لعدد خمسة آلاف مستفيد بواقع ١٠٠دولار.

اتمت وزارة الاقتصاد خطة العمل لمتابعة الأسواق خلال شهر رمضان وتكثيف حملات حماية المستهلك ومتابعة التزام المحال التجارية والمولات بإجراءات السلامة الصحية.

عُقد في وزارة الأوقاف مجلس من العلماء وأهل الفتوى لإقرار ما يخص المساجد في شهر رمضان وقد بنى المجلس الموقر رأيه الفقهي بناء على المعطيات الطبية التي وفرتها وزارة الصحة.

وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تراجع يومياً جملة إجراءاتها لتحصين المجتمع في مواجهة وباء كورونا.

وزارة الصحة تتابع 2017 مستضاف داخل 26 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة صحية جيدة.

تم فحص 202 عينة أمس كان من بينها حالتين موجبة فقط، داخل أحد مراكز الحجر الصحي وحالتهما مطمئنة ولازال عدد من العينات تحت الفحص.

اجمالي الحالات الموجبة منذ 22 مارس الماضي 15 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة تعافى منها تسع حالات ولازالت 6 حالات نشطة وتتابع في مستشفى العزل بمعبر رفح.

الحصار الإسرائيلي انتهاك مستمر لحقوق 2 مليون مواطن ويتحمل الاحتلال الاسرائيلي تدهور الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة مع انتشار الوباء في المنطقة.

نطالب كافة الأطراف برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وتوجيه الدعم العاجل والمباشر لوزارة الصحة التي تواجه جائحة كورونا بموارد محدودة ومستنزفة.

نطالب كافة الجهات المعنية بتوفير المقومات الصحية من الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري وأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمواجهة جائحة كورونا.

نثمن التزام الكوادر الصحية وكافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بارتداء الكمامات بتعزيز الإجراءات الوقائية وتؤكد على المضي قدماً في تحصين المجتمع.

تفشي الوباء في المنطقة مقلق وخطير ويدعونا إلى مزيد من الحرص وعدم التراخي في اتباع تعليمات الوقاية.

نهيب بكل مواطن المحافظة على قاعدة (خليك في البيت) وعند الخروج للضرورة يتوجب ارتداء الكمامة وغسل الأيدي وتحقيق التباعد الاجتماعي من أجل سلامتك وسلامة المجتمع.

ندعو كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والامراض المزمنة الى تجنب الأماكن العامة والتجمعات واتباع إجراءات الوقاية المستمرة.