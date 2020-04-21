مدرب ريال مدريد السابق يقترب من تدريب فناربخشة التركى

كشفت تقارير صحفية تركية، عن دخول إدارة نادى فناربخشة، فى مفاوضات مع المدرب التشيلى المخضرم مانويل بيليجرينى، لتدريب الفريق فى الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب المقال إرسون يانال.

كان فناربخشة، قد تخلى عن خدمات يانال، فى الأول من شهر مارس الماضى، بعد خسارة الفريق أمام فريق جالطة سراى، بنتيجة 3 – 1، فى الجولة الـ23 من الدوري التركي.

ذكرت صحيفة "فناتيك" التركية، أن إدارة فناربخشة، دخلت فى مفاوضات قوية، من مانويل بيليجرينى، لتولى تدريب الفريق فى الفترة المقبلة.

كانت أخرى محطات المدرب التشيلى التدريبية، مع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، قبل أن تتم إقالته فى 28 ديسمبر الماضى، بسبب سوء النتائج.

وقاد بيليجرينى، العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، خلال مسيرته التدريبية، مثل ريال مدريد، مانشستر سيتي، فياريال وملقا.

ويحتل فناربخشة، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري التركى خلال الموسم الحالى، برصيد 40 نقطة، بينما يتصدر فريق طرابزون سبور، برصيد 53 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن باشاك شهير، الذى يتساوى معه فى عدد النقاط، بعد مرور 26 جولة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.