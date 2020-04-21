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وزارة الاقتصاد تعلن خطتها لاستقبال شهر رمضان

21 نيسان / أبريل 2020 07:02

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن خطة عملها واجراءاتها خلال شهر رمضان المبارك بهدف تنظيم الرقابة والتفتيش على المحلات التجارية والأسواق لمتابعة السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المواطنين.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في التقرير اليومي، إن الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وضعت خطة لمتابعة الأسواق الشعبية والمحال التجارية في مختلف محافظات غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وذكر مدير عام حماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسى، أن مفتشي حماية المستهلك في محافظات غزة سينفذون جولات صباحية ومسائية، للتأكد من صلاحيات المنتجات للاستهلاك ومدى التزام التجار بإعلان أسعار منتجاتهم للمستهلكين.

وأضاف أنه سيتم تشديد الرقابة على المنتجات المحلية والمستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وأكد أبو موسى، أن الخطة تركز بدرجة أساسية والأولى على المنتجات التي يحتاج إليها المواطنون في شهر رمضان المبارك كالألبان ومشتقاتها، التمور، العصائر، اللحوم وغيرها.

وجدد أبو موسى، الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.

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