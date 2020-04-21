وزارة الاقتصاد تعلن عن خطتها لإستقبال شهر رمضان المبارك

غزة-الراي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن خطة عملها واجراءاتها خلال شهر رمضان المبارك بهدف تنظيم الرقابة والتفتيش على المحلات التجارية والأسواق لمتابعة السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المواطنين.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في التقرير اليومي، إن الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وضعت خطة لمتابعة الأسواق الشعبية والمحال التجارية في مختلف محافظات غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مدير عام حماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسى، أن مفتشي حماية المستهلك في محافظات غزة سينفذون جولات صباحية ومسائية، للتأكد من صلاحيات المنتجات للاستهلاك ومدى التزام التجار بإعلان أسعار منتجاتهم للمستهلكين.

وأضاف، سيتم تشديد الرقابة على المنتجات المحلية والمستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وأكد أبو موسى، أن الخطة تركز بدرجة أساسية والأولى على المنتجات التي يحتاج إليها المواطنون في شهر رمضان المبارك كالألبان ومشتقاتها، التمور، العصائر، اللحوم وغيرها.

وجدد أبو موسى، الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.

وبين التقرير، أنه تم تحرير 33 محضر ضبط واتلاف للمتلاعبين بالأسعار وتنظيم 233 زيارة وجولة ميدانية تفتيشية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار.

وقام مفتشو حماية المستهلك بمحافظة خان يونس بالتعاون ومشاركة مباحث التموين بجولة تفتيشية محلات البيع الألعاب للتأكد من خلو هذه المحلات من الألعاب النارية التي تشكل خطر على الأطفال والمواطنين.

وبمحافظة غزة، تم التحفظ على كميات من المواد الغذائية لحين ظهور نتائج الفحص المخبري للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي، بالإضافة الي اتلاف 80 كيلو من اللحوم المجمدة والاسماك الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي.

وتعمل دائرة حماية المستهلك على المراقبة المتواصلة والمكثفة وعلى مدار الساعة للمحال التجارية ومخازن التجار، وإعطاء أصحاب المحلات التجارية الارشادات اللازمة لحفظ وتخزين المواد التموينية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.

بدورها ،أجرت دائرة الموازين والمكاييل بجولة رقابية على محطات تعبئة الوقود والغاز في محافظة غزة، للتأكد من مدي التزام أصحابها بشروط الامن والسلامة المطلوبة، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وضبط ومعايرة مضخات التعبئة لحماية المواطن من أي غش أو تلاعب في أسعار.

وبين التقرير أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، قامت بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات غزة شملت زيارة 9 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.

كما قامت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني بتنظيم جولة تفقدية لعدد من مصانع الشراب المركز، للتأكد من مدي التزام أصحاب هذه المصانع والمنشآت بالشروط والتعليمات الصحية الواجب اتباعها اثناء العمل للحفاظ على امن وسلامة المواطنين، ومدى التزام أصحاب المنشآت بشروط الأمن والسلامة.