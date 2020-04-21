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نجم الإنتر الأسبق: مارتينيز يحتاج 3 سنوات قبل الذهاب إلى برشلونة

21 نيسان / أبريل 2020 07:04

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وجه الأرجنتيني هيرنان كريسبو نجم إنتر ميلان السابق، نصيحة لمواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق الإيطالى بالبقاء في صفوف الإنتر لمدة 3 مواسم.

وتتنافس العديد من عمالقة أندية أوروبا على ضم النجم الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالى، خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى يقدمها مع النيراتزورى، خلال الموسم الحالى.

قال كريسبو في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت: "أخبر لاوتارو بأن يجب عليه البقاء في إنتر ميلان بدون شك، لاوتارو بحاجة إلى 3 سنوات كي يكمل تطوره، ثم يكون بإمكانه التفكير في الرحيل عن إنتر ميلان".

أضاف "لماذا؟ لقد قدم أداء جيدًا مع راسينج، ثم انضم لإنتر واستبدل بماورو إيكاردي في موسمه الأول، ثم تمت ترقيته ليصبح لاعبًا أساسيًا في عامه الثاني، هذا هو موسمه الأول كلاعب أساسي مع إنتر ميلان، الوقت ليس كافيًا لحسم قرار يغير حياته بالذهاب إلى برشلونة".

وكان إنتر ميلان قد تعاقد مع لاوتارو، صاحب الـ22 عاما، فى صيف 2018، قادمًا من فريق راسينج كلوب الأرجنتينى.

جدير بالذكر أن لاوتارو لعب 31 مباراة مع إنتر ميلان منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل خلالها 16 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

وتسبب تفشى فيروس كورونا فى توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

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