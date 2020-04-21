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نيمار يضحى بنصف راتبه للعودة إلى برشلونة الموسم المقبل

21 نيسان / أبريل 2020 07:05

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود إصرار قوى من قبل النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فى العودة مجددا لصفوف فريق برشلونة، بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فى عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، إن النجم البرازيلى نيمار، سوف يضحى بنصف راتبه مع باريس سان جيرمان، من أجل العودة إلى برشلونة، خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن النجم البرازيلى يرغب فى العودة إلى صفوف البارسا من جديد، ليس من أجل المال، إذ يحصل نيمار حاليا على مبلغ 52 مليون يورو سنويا، شاملة الراتب والمكافآت، بينما سيتقاضى فى برشلونة أكثر من 20 مليون يورو بقليل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة البارسا، سوف تدرج فى عقد النجم البرازيلى، بند مكافآت، سيحصل عليها وفقا للمستويات التى سيقدمها مع الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت فى وقت سابق إلى تخطيط إدارة باريس سان جيرمان، فى تقديم عقد جديد لنجمها البرازيلى نيمار، ليبقى ضمن صفوف الفريق حتى عام 2025، وبراتب قياسي 38 مليون يورو سنويا.

ويسعى مسئولى النادى الباريسي، لاستغلال الضعف الاقتصادى للبارسا فى الوقت الحالى، بسبب توقف النشاط الرياضى، فى ظل تفشي فيروس كورونا، من أجل إقناع النجم البرازيلى بالبقاء، وإنهاء فرصة البلوجرانا فى إعادته من جديد.

وكان نيمار قد انضم لصفوف فريق باريس سان جيرمان، قادما من برشلونة، فى صيف عام 2017، فى صفقة قياسية، وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو، جعلته اللاعب الأغلى فى تاريخ كرة القدم.

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