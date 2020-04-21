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أخبار » الأسرة و المجتمع

اضرار الافراط فى تناول الأوميجا 3

21 نيسان / أبريل 2020 07:09

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الأوميجا 3 أو زيت السمك من أفضل المكملات الغذائية والتي لها فوائد عديدة للأشخاص الأصحاء، وكذلك أولئك الذين يعانون من الأمراض، لكن عند الافراط في تناول مكملات الأوميجا 3 قد يسبب أضراراً، في هذا التقرير نتعرف على اضرار الافراط في تناول الأوميجا 3،

اضرار الافراط في تناول الاوميجا 3
 

اضرار الافراط في تناول الاوميجا 3 تظهر إذا تناولت أكثر من الكمية الآمنة، حيث أنه من الآمن أن تتناول ما يصل إلى 3 جرام من زيت السمك يوميًا في شكل مكمل غذائى و لا تأخذ أكثر من ذلك ما لم تناقشه مع طبيبك أولاً.

واضرار الافراط في تناول الاوميجا 3 تشمل ما يلى:

-طعم السمك في فمك.

- رائحة نفس تشبه السمك.

-اضطراب المعدة.

-براز رخو.

-غثيان.

-قد يؤدي تناول أكثر من 3 جرامات من زيت السمك يوميًا إلى زيادة خطر النزيف.

إذا كنت ترغب في تناول جرعات أعلى من مكملات زيت السمك أوميجا 3، فتحدث مع طبيبك أولاً.

يمكن لطبيبك إرشادك لتكملة نظامك الغذائي بزيت السمك أوميجا 3 ويمكن لطبيبك أيضًا مراقبة جميع جوانب صحتك إذا كنت تتناول جرعات أعلى من زيت السمك.

فوائد الاوميجا 3
 

ويحتوي زيت السمك على كل أحماض أوميجا 3 الدهنية وهي مغذيات أساسية مهمة في الوقاية من أمراض القلب ولعلاجها، حيث تظهر النتائج أن أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تساعد في:

-خفض ضغط الدم

-تقليل الدهون الثلاثية

-إبطاء تطور اللويحات في الشرايين

-يقلل من فرصة إيقاع القلب غير الطبيعي

-تقليل احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية

-يقلل فرصة الموت القلبي المفاجئ لدى مرضى القلب

وتوصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بأن يأكل الجميع الأسماك (خاصة الأسماك الدهنية) مرتين في الأسبوع على الأقل، ومنها: سمك السلمون والماكريل والرنجة والسردين والتونة فهى غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 بشكل خاص.

في حين أن الأطعمة هي أفضل رهان للحصول على أوميجا 3 في نظامك الغذائي ، فإن مكملات زيت السمك متاحة أيضًا لأولئك الذين لا يحبون الأسماك.

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