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أخبار » الأسرة و المجتمع

تحول أصابع القدمين للون الأزرق عرض جديد للإصابة بكورونا

21 نيسان / أبريل 2020 07:16

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حذر الأطباء من عرض جديد قد يشير إلى إصابتك بفيروس كورونا وهو تحول أصابع قدميك إلى اللون الأزرق، وذلك بعد أن لاحظت امرأة أمريكية أن أصابع قدمها تتحول إلى اللون الأزرق، ثم اكتشفت أن لديها فيروس كورونا، بحسب ما نشر موقع جريدة "ديلي ميرور" البريطانية.

وقالت جيسيكا، من ولاية لوس أنجلوس الأمريكية في حديثها إلى قناة ABC7، أنها بدأت تشعر بالألم في قدميها، وأثناء الاستحمام وجدت أن أحد أصابعها يتحول للون الأزرق، وعندما حاولت جيسيكا حك قدمها، حدث تمزق فى الأوعية الدموية، مما دفعها لزيارة طبيب الأمراض الجلدية.

وقال الدكتور شيرلي تشي، طبيب الأمراض الجلدية، "عندما رأيت هذا الطفح الغامض لأول مرة، لم أكن أعرف ما سببه.

وأوضح أن هناك دراسة أجريت في شمال إيطاليا أظهرت أنه من بين 148 مريضًا بكورونا كان واحدًا من كل خمسة يعانون من طفح جلدي.

و أصدرت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية إرشادات بشأن حدوث طفح جلدي مرتبط بـفيروس كورونا ويتضمن هذا مرض يشبه "عضة الصقيع" أو "لسعة الصقيع" التي تسبب تحول الأطراف للون الأزرق.

وفي دراسة نشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، أوضح الخبراء: "هناك احتمال أن يظهر على مريض مصاب بكورونا في البداية طفح جلدي يمكن تشخيصه بشكل خاطئ على أنه مرض شائع آخر، لذا يجب على الأطباء أن يدركوا احتمال أن يرتبط الطفح الجلدي بكورونا.

ويعد تحول لون أصابع القدم للأزرق من الأعراض غير الشائعة لفيروس كورونا، أما  الأعراض الشائعة لفيروس كورونا فتشمل ما يلي : العطس، سيلان الأنف، الإعياء، ضيق التنفس، السعال الجاف، الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة، التهاب الحلق
 

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