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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

بالخطوات.. طريقة إضافة رابط حسابك الخاص بانستجرام على فيس بوك

21 نيسان / أبريل 2020 07:20

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يحتاج بعض المستخدمين في كثير من الأحيان لربط حسابهم على انستجرام مع حسابهم على فيس بوك، وذلك من خلال إضافة رابط حساب انستجرام على الصفحة الرئيسية للمستخدم، وهو ما يتيح للآخرين سهولة الوصول إلى حساب المستخدم على انستجرام من خلال فيس بوك أو يتيح للمستخدم مشاركة الصور من انستجرام إلى فيس بوك بشكل مباشر، وفيما يلى نعرض كيفية القيام بذلك كما يلى:

كيفية وضع رابط حساب انستجرام على فيس بوك

- يجب على المستخدم في البداية نسخ رابط حسابه في انستجرام.

- الدخول بعد ذلك إلى حسابه على فيس بوك والضغط على صورة الملف الشخصي أعلى الشاشة.

- الدخول إلى قسم About، أسفل صورة الغلاف.

- اضغط على خيار Contact and Basic Info، في القائمة اليمنى.

- ضمن قسم "مواقع الويب والروابط الاجتماعية" في الجهة اليمنى، اضغط علي تعديل.

- اضغط على خيار Add Another Website.

- اختر حساب انستجرام، وانسخ رابط حساب انستجرام الخاص بك

- اضغط على Save Changes.

طريقة مشاركة المنشورات من انستجرام إلى صفحة فيس بوك:

- لكي يتمكن المستخدم من نشر مشاركات من حساب انستجرام على صفحة فيس بوك، يجب أن يكون مشرف داخل هذه الصفحة، ثم اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى حسابك في انستجرام.

- اضغط على خيار Settings.

- اضغط على خيار Account.

- اختر Linked Accounts.

- حدد Facebook.

- أدخل معلومات تسجيل الدخول إلى فيس بوك.

- بشكل افتراضي، سيتم مشاركة الحساب الخاص بك مع ملفك الشخصي على فيس بوك، أو يمكنك الضغط على خيار Share To واختيار الصفحة التي تديرها.

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