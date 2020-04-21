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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيف تمنع فيس بوك من التجسس على تطبيقاتك

21 نيسان / أبريل 2020 07:26

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طرحت شركة فيس بوك أداة جديدة تعرف باسم النشاط خارج الفيس بوك "Off-Facebook Activity" والتى بدأت العمل عليها تحديداً منذ شهر أغسطس الماضى 2019، وهي أداة تقوم بجمع بيانات عن المستخدمين خارج المنصة عند استخدام تطبيقات أخرى

ما هى أداة النشاط خارج فيس بوك

باختصار تساعدك هذه الأداة الجديدة من فيس بوك وبكل سهولة فى الاطلاع وإدارة المعلومات التي يجمعها فيسبوك عن المواقع والتطبيقات التى تقوم بالتسجيل فيها عن طريق حساب فيس بوك الخاص بك، فعندما تقوم بالتسجيل فى أى موقع أو تطبيق عبر حسابك فى الفيس بوك، يقوم التطبيق بتجميع معلومات عنك.

كيفية حذف سجل نشاطك خارج فيس بوك

- قم بالدخول إلى الإعدادات من القائمة الجانبية.

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- انزل إلى الأسفل واختر الإعدادات والخصوصية.

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اختر بعد ذلك الإعدادات.

https://img.youm7.com/ArticleImgs/2020/4/20/63741-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-(14).jpeg-

ادخل بعد ذلك إلى Off- facebook activity.

https://img.youm7.com/ArticleImgs/2020/4/20/66886-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-(13).jpeg

تظهر لك واجهة بالشكل التالي:

https://img.youm7.com/ArticleImgs/2020/4/20/63536-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-(12).jpeg

- نضغط على Clear History، ونأكد هذا الخيار.

https://img.youm7.com/ArticleImgs/2020/4/20/59763-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-(9).jpeg

- لإلغاء عمل هذه الميزة ندخل إلى  Manage activity.

https://img.youm7.com/ArticleImgs/2020/4/20/63330-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-(8).jpeg

ونختار إغلاقها:

https://img.youm7.com/ArticleImgs/2020/4/20/32815-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-(3).jpeg

سيظهر لنا بالشكل التالي:

https://img.youm7.com/ArticleImgs/2020/4/20/25917-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-(1).jpeg

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