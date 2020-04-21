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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

مستخدمو واتساب على موعد مع "تحديث مفيد"

21 نيسان / أبريل 2020 07:33

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ينتظر أن يطلق تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري، خلال الأيام القليلة المقبلة، تحديثا جديدا ومفيدا، من شأنه تعزيز خدمة مكالمات الفيديو.

ووفق ما ذكر موقع "إكسبريس" البريطاني، فإن التحديث القادم سيجعل التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، منافسا قويا لتطبيقات "زوم" و"فايس تايم" و"هاوس بارتي".

وتلقى هذه التطبيقات رواجا كبيرا خلال هذه الفترة، مع بقاء ملايين الأشخاص في منازلهم، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وما يميز التطبيقات المذكورة سلفا أنها تسمح لمجموعة كبيرة من الأشخاص بالدردشة بالصوت والصورة وبجودة عالية.

في المقابل، تقتصر المكالمات الجماعية في واتساب على 4 أشخاص فقط، إلا أن التحديث الجديد قد يلغي هذه القاعدة.

وكشف موقع "وابيتا إنفو" المختص بأخبار التطبيقات أن واتساب سيرفع الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يشاركون في مكالمات الفيديو الجماعية.

وأوضح أنه "ليس من المعروف بعد كم سيصبح العدد الإجمالي للمشاركين".

وذكر "إكسبريس" أن التحديث الجديد قد يكون مثل سابقه، أي متاحا فقط لمستخدمي "آيفون"، مشيرا إلى أنه قد يصل إلى مستخدمي "آندرويد" في المستقبل.

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