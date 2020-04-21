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اكتشاف آثار لفيروس كورونا في مياه باريس

21 نيسان / أبريل 2020 07:46

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أعلنت السلطات الفرنسية العثور على "آثار ضئيلة" لفيروس كورونا المستجد في مياه العاصمة باريس، والتي تستخدم في تنظيف الحدائق والشوارع.
وبحسب ما نشرته تقارير، طمأنت السلطات سكان باريس بأن مياه الشرب غير معرضة لخطر التلوث.
ويثير الاكتشاف القلق لدى السلطات التي قامت على الفور بإغلاق شبكة المياه كإجراء احترازي.
وأشار مسؤولون إلى أن المياه غير الصالحة للشرب يتم سحبها من نهر السين وقناة أورك، وتستخدم في تنظيف الشوارع وري العشب في المتنزهات والحدائق المغلقة حاليا.
يذكر أنه إلى الآن، لم يتم اكتشاف ما إذا كانت المياه ناقلا محتملا للفيروس.
وتعد فرنسا ثالث أكثر دولة أوروبية متضررة من فيروس كورونا بعد إسبانيا وإيطاليا، حيث وصل عدد الإصابات بمرض "كوفيد 19" في البلاد إلى 154.098، توفي منهم 19.744.
 

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