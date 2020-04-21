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عائلة تستعين بسيارة إطفاء لوداع أحد أفرادها بسبب حظر كورونا

21 نيسان / أبريل 2020 07:48

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ذكرت صحيفة بريطانية أن سيارة إطفاء ساهمت في وداع عائلة لأحد أفرادها وهو يحتضر وسط قواعد الإغلاق في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأفادت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ، أن قوات الإطفاء في مدينة أمستردام الهولندية قامت بمساعدة أسرة على توديع أحد أقربائها من كبار السن أثناء احتضاره، بعد تدهور حالته الصحية.
ونشرت الصحيفة شريط فيديو يوضح مدى مساعدة قوات الإطفاء في أمستردام الهولندية، في وداع لأحد أفراد عائلة، نتيجة لفرض قيود الحظر الصحي. 
وأوضحت الصحيفة أن الأطباء أكدوا أن المريض ليس أمامه وقت طويل وسيفارق الحياة قريبا، وحتى يتسنى للعائلة توديعه، مدتهم قوات الإطفاء بالسلم المتحرك الخاص بهم للصعود إلى غرفة المريض في الطابق الرابع، من خلال النافذة.


ونوهت إلى أن هذا الأمر يأتي بعد غلق دار الرعاية التي يمكث بها المريض هنري نيجوف (87 عاما) ضمن قواعد الإغلاق التي تتبعها هولندا لمحاولة احتواء الوباء القاتل.


وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 65000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

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