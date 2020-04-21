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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة وأحباء غزة ماليزيا يبحثان سبل تعزيز الوضع الصحي في مواجهة كورونا

21 نيسان / أبريل 2020 08:07

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غزة-الراي

بحث وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش , مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا ممثلة بمدير مكتبها في غزة السيد محمد قمر الزمان سبل تعزيز الوضع الصحي في مواجهة جائحة كورونا , حيث أطلع د. أبو الريش وفد المؤسسة على جملة الاجراءات والجهود التي تبذلها وزارة الصحة في ظل هذه الأوضاع الطارئة والصعبة , خاصة مع استمرار الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة , ومحدودية الامكانيات الطبية .
كما وعبر د. أبو الريش عن شكره وتقديره الى دولة ماليزيا رئاسة وحكومة وشعبا ومؤسسات على حرصهم الدائم والمستمر في تقديم المساعدة , متمنيا أن تكلل دعواتنا لأهلنا في ماليزيا بالاستجابة بأن يمن الله عليهم , كما وسائر العالم بالصحة والعافية .

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