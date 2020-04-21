الصحة وأحباء غزة ماليزيا يبحثان سبل تعزيز الوضع الصحي في مواجهة كورونا

غزة-الراي

بحث وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش , مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا ممثلة بمدير مكتبها في غزة السيد محمد قمر الزمان سبل تعزيز الوضع الصحي في مواجهة جائحة كورونا , حيث أطلع د. أبو الريش وفد المؤسسة على جملة الاجراءات والجهود التي تبذلها وزارة الصحة في ظل هذه الأوضاع الطارئة والصعبة , خاصة مع استمرار الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة , ومحدودية الامكانيات الطبية .

كما وعبر د. أبو الريش عن شكره وتقديره الى دولة ماليزيا رئاسة وحكومة وشعبا ومؤسسات على حرصهم الدائم والمستمر في تقديم المساعدة , متمنيا أن تكلل دعواتنا لأهلنا في ماليزيا بالاستجابة بأن يمن الله عليهم , كما وسائر العالم بالصحة والعافية .