"الخدمات الطبية" تُنشئ ممرات تعقيم للمواطنين بمداخل مستشفياتها

غزة-الراي

افتتحت الخدمات الطبية العسكرية مشروع إنشاء ممرات لتعقيم المواطنين بمداخل مستشفياتها وعياداتها الطبية في محافظات قطاع غزة، وذلك ضمن إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا.

وافتُتح المشروع بإنشاء ممرات تعقيم في كل من المستشفى الجزائري العسكري بخانيونس، ومجمع كمال عدوان الطبي في شمال القطاع ،بحضور كلّ من اللواء جمال الجراح نائب المدير العام لقوات الأمن الوطني وجيش التحرير، والعميد محمد صالح مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية، والعقيد عمر أبو سنينة مُسير جهاز الشرطة العسكرية.

بدوره، قال العميد صالح إن الخدمات الطبية العسكرية منذ اللحظة الأولي لإعلان وزارة الداخلية حالة الطوارئ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، اتخذت كافة إجراءات السلامة، والوقاية في جميع مرافقها ومستشفياتها وعياداتها الطبية.

وأضاف أنه يتم اتباع معايير الأمن والسلامة التابعة لمنظمة الصحة العالمية وبروتوكول وزارة الصحة لمنع تفشي وباء كورونا على صعيد إجراءاتها وتعاملاتها.

ولفت العميد صالح إلى أنه تم إنشاء ممرات تعقيم في كل من مجمع كمال عدوان الطبي، والمستشفى الجزائري كمرحلة أولى، على طريق إنشاء ممرات مشابهة في سائر المراكز الطبية والمستشفيات التابعة لها.

من جانبه، أشاد اللواء الجراح بدور الخدمات الطبية العسكرية في اتخاذ كافة معايير الأمن والسلامة في مواجهة الوباء، من خلال تقديم خدمة طبية سليمة للمواطنين بطرق آمنة وصحية، تضمن منع تفشي الوباء بين الوافدين للمجمع.