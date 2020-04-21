مدير عام المستشفيات يناقش خطة تجهيز وتشغيل وحدة الجلطات الدماغية بالشفاء الطبى

غزة-الراي



ناقش د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة ،تجهيز و تشغيل وحدة الجلطات الدماغية في مجمع الشفاء الطبى ،و ذلك خلال لقاء بمكتبه جمعه بوفد من الهلال الاحمر القطرى بحضور د.أحمد شتات مدير الدائرة الطبية و د.محمد زقوت مدير مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء،و أ.فادى رمضان رئيس قسم المشاريع بالادارة العامة للمستشفيات وأ.رأفت محسين من تنمية القوى البشرية و أ.سامر شعت من التعاون الدولى.

بدوره,، بحث د.صباح اعادة تحديث بيانات المشروع باحتياجاته التدريبية و التجهيزية و التوافق على أولويات التدريب للطواقم الطبية خاصة في ظل جائحة كورونا،و الاسراع في تشغيل هذه الوحدة من خلال تدريب الطواقم عبر الفيديو كنفرس بالتزامن مع تجهيز المكان بالأجهزة و الاحتياجات المطلوبة، للشروع في تفعيل الخدمة بما فيها مصلحة للمريض و المواطن و تحقيق تطور نوعى لخدمات مرضى الجلطات الدماغية.

و يهدف انشاء هذه الوحدة الى فصل مرضى الجلطات الدماغية في وحدة مستقلة تتوفر فيها الرعاية الصحية السليمة لهؤلاء المرضى بما ينعكس ايجابا عليهم و تحسين صحتهم خاصة و أنهم يحتاجون لرعاية طبية و تمريضية خاصة بالاضافة الى الرعاية التأهيلية المختلفة و تحتاج الى بروتوكولات عمل خاصة .

و يسعى المشروع الى وجود وحدة جلطات دماغية في مجمع الشفاء الطبى ليصبح مركز رعاية من المستوى الثالث لتحويل كافة الحالات المصابة بالجلطة من محافظات قطاع غزة .