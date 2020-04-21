ضهير: فريق الأوبئة خط الدفاع الأول في مواجهة كوفيد "19"

غزة-الراي

أفاد د. مجدي ضهير مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة أن فريق الطب الوقائي هو خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كوفيد"19"في قطاع غزة.

وأوضح د. ضهير أن الفريق تم تشكيله من قسم الأوبئة منذ أكتر من ثلاثة شهور، وهو يتكون من 12 شخص منهم الأطباء والحكماء المتخصصين والمدربين في هذا المجال، مشيرا انه من مهام الفريق سحب العينات لأي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، أو من خلال الاستجابة العاجلة لأي تبليغ وارد من خلال الرقم المجاني الذي خصصته وزارة الصحة لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم (١٠٣).

وأشار بأنه يتم زيارة الشخص وسحب العينة للشخص المشتبه بإصابته إذا انطبق عليه تعريف الحالة كما يقوم بسحب العينات لجميع المستضافين بالحجر مرتين على الأقل خلال فترة استضافتهم وتكون المرة الأولى خلال الأسبوع الأول لاستقبالهم، والمرة الثانية قبل نهاية فترة الحجر الاحترازي، كما يتم السحب خلال هذه الفترة لأي شخص قد تظهر عليه بعض الأعراض، منوها أنه يقوم الفريق بالتنسيق المستمر مع المستشفيات وأماكن الحجر والحدود والمعابر.

بدوره، أشار الحكيم أحمد جنينة والذي يعمل في قسم الأوبئة أنه لا مجال للخطأ في عملهم أو التقصير فسحب العينات من الحالات المشتبه بها تعد هي الحالات الأكثر اقتراباً والأكثر عرضة للمخاطر، فعادة ما يصطحب سحب العينات والتي تؤخذ من أنف المشتبه به ردات فعل غير مقصودة، تشمل اخراج الرذاذ عبر العطس أو السعال من الحالة المشتبه بها.

وأضاف الحكيم "أحمد" أنهم يضطرون لارتداء بدل الوقاية والعزل المخصصة لساعات طويلة، خصوصاً حينما يتعلق الأمر بسحب مئات العينات من مراكز الحجر الصحي، مشيراً إلى تقدير اسرته لعمله، ومعبراً عن فخره لمشاركته في حماية وطنه ومجتمعه.