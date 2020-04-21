تعليم الشمال تختتم سلسلة اجتماعات بمدراء المدارس والمشرفين

غزة- الرأي

اختتم مدير التربية والتعليم في شمال غزة نبيل العرابيد، سلسلة اجتماعاته بمدراء المدارس والمشرفين التربويين بالمديرية، وذلك بحضور مديري الدائرتين الإدارية والفنية أ. جواد صالحة، وأ. موسى شهاب، وعدد من رؤساء الأقسام.

وهدفت الاجتماعات، لمناقشة جملة من الإجراءات المتعلقة بتطورات العملية التعليمية في ضوء استمرار أزمة "كورونا"، إلى جانب الوقوف على بعض القضايا الإدارية.

وحثّ أ. العرابيد مدراء مدارس المرحلة الثانوية، على ضرورة التواصل مع طلبة الثانوية العامة للاطمئنان على أحوالهم وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد استعدادا للامتحانات المرتقبة في الثلاثين من مايو المقبل، مؤكداً على أهمية التواصل مع الطلبة عبر تقنية التعليم الالكتروني للإجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم.

كما أكد أ. العرابيد على ضرورة إعداد المشرفين التربويين نماذج اختبارات للثانوية العامة تحاكي الامتحانات النهائية، لتكون بين متناول أيدي الطلبة للاستفادة منها والاسترشاد بها قبل خوض الامتحانات.

وتمنى أ. العرابيد النجاح والتوفيق لكافة طلبتنا، مؤكداً أنهم سيكونون على قدر المسؤولية وسيتمكنون من تحقيق إنجازات مهمة بالرغم من صعوبة الظروف التي يمرون بها.