وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تختتم سلسلة اجتماعات بمدراء المدارس والمشرفين وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مقدسية متأثرةً بإصابتها بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو وغانتس يوقّعان على اتفاق تشكيل حكومة طوارئ وكالة الرأي الفلسطينية ضهير: فريق الأوبئة خط الدفاع الأول في مواجهة كوفيد "19" وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقاله شرق بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية اللواء "أبو نعيم" يعزز تعاونه المشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكالة الرأي الفلسطينية عشائر خانيونس تنهي خلافاً مالياً بقيمة 43 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يناقش خطة تجهيز وتشغيل وحدة الجلطات الدماغية بالشفاء الطبى وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بحدود 5 درجات وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات الطبية" تُنشئ ممرات تعقيم للمواطنين بمداخل مستشفياتها
أخبار » انشر خبراً

قوافل الخير توفر (200) وجبة للمستضافين في الحجر الصحي بغزة

21 نيسان / أبريل 2020 08:38

قوافل الخير توفر (200) وجبة للمستضافين في الحجر الصحي بغزة
قوافل الخير توفر (200) وجبة للمستضافين في الحجر الصحي بغزة

غزة- الرأي

وزعت جمعية قوافل الخير، امس الاثنين، وجبات غذائية للمستضافين في مراكز الحجر الصحي بقطاع غزة، بتبرع من أهل الخير.

وقال مدير الجمعية علي المغربي:" بحمد الله وفضله، نواصل تنفيذ مشاريعنا الخيرية لكافة فئات المجتمع المحتاجة، حيث تم توفير 200 وجبة غذائية للمسافرين العائدين ورجال الأمن والطواقم الصحة المحجورين في المراكز الصحية بغزة".

وشكر المغربي أهل الخير والصدقات على تبرعاتهم الكريمة التي ساهمت في دعم مراكز الحجر الصحي، داعيا لمزيد من التبرع والعطاء في هذا الإطار خاصة مع زيادة عدد المحجورين وازدياد حاجياتهم.

wXOtX XCzhG H2cTN 3vNns قوافل الخير توفر (200) وجبة للمستضافين في الحجر الصحي بغزة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر (200) وجبة للمستضافين في الحجر الصحي بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟