قوافل الخير توفر (200) وجبة للمستضافين في الحجر الصحي بغزة

غزة- الرأي

وزعت جمعية قوافل الخير، امس الاثنين، وجبات غذائية للمستضافين في مراكز الحجر الصحي بقطاع غزة، بتبرع من أهل الخير.

وقال مدير الجمعية علي المغربي:" بحمد الله وفضله، نواصل تنفيذ مشاريعنا الخيرية لكافة فئات المجتمع المحتاجة، حيث تم توفير 200 وجبة غذائية للمسافرين العائدين ورجال الأمن والطواقم الصحة المحجورين في المراكز الصحية بغزة".

وشكر المغربي أهل الخير والصدقات على تبرعاتهم الكريمة التي ساهمت في دعم مراكز الحجر الصحي، داعيا لمزيد من التبرع والعطاء في هذا الإطار خاصة مع زيادة عدد المحجورين وازدياد حاجياتهم.