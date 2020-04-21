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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة بينهم أسير محرر

21 نيسان / أبريل 2020 09:36

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من الخليل، وهم: عزو يوسف غيث، ورافع راجي غيث من مدينة الخليل، وابراهيم عيسى شلالدة (23 عاما) من بلدة سعير، والأسير المحرر محمد جاد الله الصليبي (24 عاما)، عقب دهم منزل ذويه في منطقة الجلدة في البلدة، ونقلته إلى أحد معسكراتها داخل مستوطنة "كرمي تسور" شمالا.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت الشابين حسن إبراهيم فنون، ومحمد نعمان غياظه، من بلدة نحالين غرب بيت لحم بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما، فيما سلّمت الشاب سيف أحمد نجاجرة بلاغا؛ لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا.

يشار إلى أن شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم قد أصيب الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال قبل أن يتم اعتقاله.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين كريم كمال أبو بكر وعنتر عقاب إنفيعات من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأضافت أن القوات اعتقلت الطالب في الثانوية العامة "توجيهي" عبد الرحمن محمد توفيق ( 17 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه في بلدة فرعون جنوب طولكرم، فيما اعتقلت عاصف باكير نصاصرة (40 عاما) من بلدة بيت فوريك شرق نابلس عقب دهم منزله في البلدة، وتفتيشه.

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