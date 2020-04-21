الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الخليل وبيت لحم

الخليل - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين من محافظتي الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من الخليل، وهم: عزو يوسف غيث، ورافع راجي غيث من مدينة الخليل، وابراهيم عيسى شلالدة (23 عاما) من بلدة سعير، والأسير المحرر محمد جاد الله الصليبي (24 عاما)، عقب دهم منزل ذويه في منطقة الجلدة في البلدة، ونقلته إلى أحد معسكراتها داخل مستوطنة "كرمي تسور" شمالا.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت الشابين حسن إبراهيم فنون، ومحمد نعمان غياظه، من بلدة نحالين غرب بيت لحم بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما، فيما سلّمت الشاب سيف أحمد نجاجرة بلاغا؛ لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا.

يشار إلى أن شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم قد أصيب الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال قبل أن يتم اعتقاله.