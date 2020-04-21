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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2478 ) الثلاثاء 21/4/2020
أخبار فلسطينية
الهندي يحذر الاحتلال من فرض وقائع جديدة في القدس مستغلاً أزمة كورونا
السلطة الفلسطينية تعيد دفع عجلة الاقتصاد تدريجياً
عباس يحذر من ضم أي جزء من الضفة
اشتية: تشكيل حكومة إسرائيلية على أساس ضم أراضي فلسطينية إنهاء لحل الدولتين
حماس تعلق على اتفاق "نتنياهو غانتس" على تشكيل حكومة جديدة
القيادي الحساينة : "حكومة الضم" الإسرائيلية تشكل خطوة متقدمة على طريق تنفيذ "صفقة القرن"
أخبار إسرائيلية
نتنياهو وجانتس يخفقان فى التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة إسرائيلية
نتنياهو وغانتس يفشلان مجددا بتشكيل حكومة إسرائيلية والتوجه نحو انتخابات رابعة
نتنياهو وجانتس يتفقان على تشكيل حكومة وحدة في إسرائي
فريدمان: نتطلع للعمل عن كثب مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة
كورونا في اسرائيل: أكثر من 13 ألف إصابة و181 وفاة
اخبار دولية
الأمم المتحدة تؤكد على أهمية ضبط النفس بين لبنان و(إسرائيل)
"انهيار تاريخي".. برميل النفط الأميركي بـ "1" دولار
أخبار عربية
غارة إسرائيلية تستهدف مقرا لحزب الله اللبناني وسط سورية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
عائلة شعث تطالب النظام المصري بالإفراج عن ابنها رامي وحذف اسمه عن قائمة…
قوات النخبة” التابعة لحماس تجري تدريبات عسكرية رغم أزمة كورونا- (صور)
قصص “الجيش الأبيض” ضد كورونا.. طبيبات يتلهفن لرؤية صغارهن وطبيب حُرم من احتضان…
صابات جديدة بكورونا في الضفة وغزة.. وتسجيل انتكاسة لحالتين من المتعافين
الشرق الاوسط
منظمات حقوقية تطالب إسرائيل بنشر خطتها لاحتواء الوباء في غزة
عباس يحذر من ضم أي جزء من الضفة
الخليج الإماراتية
الفلسطينيون يدينون تحالف نتنياهو وجانتس المؤيد للاستيطان
الشروق المصرية
أبو مازن يحذر أمريكا وإسرائيل من الإقدام على ضم أي جزء من أراضي فلسطين
اشتية: تشكيل حكومة إسرائيلية على أساس ضم أراضي فلسطينية إنهاء لحل الدولتين
BBC.. عالم فلسطيني الأصل ينتج مادة قد تحدث ثورة في صناعة السيارات:
ارتفاع وفيات كورونا بفلسطين إلى 4
الاهرام المصرية
كمامات الفلسطينيين بألوان الكوفية والعلم في القدس
الغد الأردنية
فلسطينيون يؤكدون تعمد الاحتلال نشر “كورونا” بين المقدسيين
فلسطين: 7 إصابات جديدة بكورونا
ارتفاع وفيات كورونا في “إسرائيل” إلى 173
الشرق القطرية
الرئيس الفلسطيني يوجه بتخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بمناسبة شهر رمضان
زفاف بالكمامات في رام الله
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
"الهيئة 302" تدعو لإلزام "أونروا" دفع مستحقات اللاجئين في سورية بالدولار
قرار باستئناف جزئي لعمل المحاكم الشرعية في غزة
اشتية يعلن عن بعض التسهيلات الاقتصادية
قانون إسرائيلي جديد يسمح بمصادرة رواتب الأسرى
اللواء "أبو نعيم" يستقبل مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة
الأحرار: التطبيع مع الاحتلال بكافة أشكاله مُجرَّم
الصحة برام الله تتسلم مساعدات طبية من الصين لمواجهة كورونا
القدس المحلية
حماس: التكتلات الإسرائيلية تأكيد على فشل ما يسمى عملية السلام
والدة الأسير محمد أحمد أبو الرب: أمنيتي تحرير ابني وكل الأسرى لنفرح بالعيد القادم معاً
اصابة شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية
وفاة مواطنة من سلوان متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا"
عائلة شعث تطالب مصر بالافراج عن ابنها المعتقل منذ نحو سنة
رئيس اتحاد المقاولين الأسبق يقترح صندوق طوارىء بـ 1,5 مليار شيقل تسهم الحكومة بثلثه
عبيد يحمل الاحتلال مسؤولية تزايد الاصابات بكورونا بالقدس
الحياة الجديدة
بعد منتصف الليلة.. إغلاق كامل لمنطقة كفرعقب شمالي القدس المحتلة
"فتح" تستكمل اجراءات السلامة والتعقيم ببلدة العيسوية في القدس المحتلة
الرئيس خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: كنا أمام خيارين إما فرض إجراءات مشددة
الأيام
»التعليم عن بعد في المدارس الخاصة.. تجربة غير مفاجئة
»عريقات يحذر من إقدام الحكومة الإسرائيلية الجديدة على الضم
»"منصة الفيلم الفلسطيني".. إطلالة سينمائية رقمية على العالم
وكالة صفا
وفاة أقدم أسير أردني بسجون الاحتلال
محكمة الاحتلال تصدر قرارًا باعتقال النائب أبو طير 4 أشهر إدارياً
توغل إسرائيلي محدود شرقي جباليا
الاحتلال يعتقل مواطنَين من نابلس
الاحتلال يعتدي بالضرب المبرح على 3 شبان جنوب نابلس
البرغوثي يدعو لمواجهة حكومة نتنياهو وغانتس
الاقتصاد تحيل 7مخالفين للنيابة وتتلف أطنانا من السلع المخالفة
ضبط مختبر غير قانوني لصناعة المعسل في طولكرم
الاحتلال يمدد اعتقال فتى من جنين للمرة الثانية
حماس تتهم الموساد بترويج المخدرات بمخيمات لبنان
تنويه بشأن استكمال صرف المنحة القطرية في غزة
وكالة الرأي الفلسطينية
وزارة الاقتصاد تعلن عن خطتها لاستقبال شهر رمضان
حماس: تكتلات الاحتلال لشطب حقوق شعبنا لن تخيفنا
إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقاله شرق بيت لحم
الإيجاز الصحفي الحكومي حول جائحة كورونا 20 إبريل 2020
تعليم الشمال تختتم سلسلة اجتماعات بمدراء المدارس والمشرفين
ضهير: فريق الأوبئة خط الدفاع الأول في مواجهة كوفيد "19"
فلسطين اليوم
القيادي الحساينة : "حكومة الضم" الإسرائيلية تشكل خطوة متقدمة على طريق تنفيذ "صفقة القرن"
إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل في قلقيلية
عبارة "شيل ايدك من جيبتك" من اشتية لملحم على الهواء مباشرة تثير عاصفة
جنود الاحتلال يعتدون بالضرب المبرح على ثلاثة شبان بنابلس
ارتفاع حصيلة إصابات فلسطيني الداخل المحتل بفيروس كورنا إلى 606
سما نيوز
اللجنة الدائمة للثقافة العربية توافق على تأجيل فعاليات بيت لحم 2020
دير حنا: وفاة مُسن مصاب بفيروس كورونا
مصطفى البرغوثي : حكومة نتنياهو وغانتس حكومة احتلال وضم وتهويد وتمييز عنصري
تدخلات لـ"التنمية الاجتماعية" في تقوع وكيسان ونحالين وجبل هندازة
عرب 48
وفاة مقدسية من سلوان متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا
الاحتلال يعتقل شابا بعد إصابته بالرصاص بزعم بمحاولة تنفيذ عملية
تخفيف القيود على الأنشطة الاقتصادية في الضفة
وكالة وفا
"الأسرى الفلسطينيون بين الحماية الشرعية والقانون..
"مركز الشيخ خليفة" ومنتدى شارك يطلقان مبادرة..
"الأمن الوقائي" في طولكرم يضبط مختبرا غير قا..
حدث في مثل هذا اليوم
- 21 نيسان (أبريل)
- 1997م عملية فدائية في مقهى في تل أبيب تؤدي إلى مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين.
- 1961م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (1604) في الدورة الخامسة عشر، الذي يدعو إلى الإيعاز إلى لجنة التوفيق برفع تقرير عن إعادة اللاجئين إلى ديارهم.