النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2478 )  الثلاثاء  21/4/2020

1997م عملية فدائية في مقهى في تل أبيب تؤدي إلى مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين.

1997م عملية فدائية في مقهى في تل أبيب تؤدي إلى مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين.