مستشفى الهلال الإماراتي يستقبل وفد اللجنة الرقابة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة

غزة-الراي

استقبل مجلس إدارة مستشفى الهلال الإماراتي صباح اليوم وفد من اللجنة الرقابة لمكافحة العدوى التابعة لوزارة الصحة ، حيث كان في استقبالهم مدير المستشفى د.وليد ماضي والمدير الطبي د.وليد عفانة والمدير الإداري والمالي أ.سامي أبو هويشل ومديرة التمريض أ.ضياء أبو كويك ورئيس قسم الطوارئ في المستشفى د.زياد أبو طه.

وتأتي هذه الزيارة للوقوف على الاجراءات الاحترازية المتخدة من قبل المستشفى للوقاية من فيروس كورونا حيث تم مناقشة بعض الإشكاليات والإجراءات و تدريب الطواقم الطبية على المناورة الذي سوف تقام غدا في المستشفى لمحاكة لسيدة حامل في حالة ولادة مشتبه باصابتها بفيروس كورونا.



بدوره، أبدى الوفد اعجابه بجهوزية ووعي الطواقم العاملة في المستشفى لمواجهة جائحة كورونا مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الطواقم العاملة في المستشفى.



من جهته، أعرب د.وليد ماضي مدير المستشفى عن امتنانه للوفد على متابعتهم المستمرة للاجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس مؤكدا على جهوزية الطواقم العاملة في المستشفى لأي طارئ واستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، مقدما شكره إلى وزارة الصحة على مجهوداتهم الرائعة في التصدي لهذه الوباء .