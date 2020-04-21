بلدية خان يونس تطرح عطاءً لمشروع تطوير سوق الخان المركزي

غزة-الراي

طرحت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة عطاءً لمشروع تطوير سوق الخان المركزي الواقع وسط المدينة، ,ذلك ضمن مساعيها المبذولة لتحسين واقع الخدمة المقدمة من خلال الأسواق التابعة لها في ظل الظروف الحالية.

وذكرت مسئولة قسم العلاقات الدولية أ. هيا الأغا، أن مشروع تطوير الخان جاء في إطار سعي بلدية خان يونس إلى تطوير مشاريعها التنموية المدرجة في خطتها الاستراتيجية وتحسين خدماتها في القطاعات المختلفة، ونتيجة للتعاون المشترك بين البلدية ووزارة الزراعة الفلسطينية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)،مشيرةً إلى أن الجهات الشريكة الثلاثة قد قامت بإعداد وثائق عطاء المشروع بتمويل الفاو ومن البلدية.

وأوضحت الأغا أن المشروع يهدف إلى تأمين الخدمة المناسبة للمزارعين والتجار والوسطاء من خلال توفير مكان لتداول المنتجات الزراعية، لافتةً إلى أثره الكبير الرامي إلى تطوير الحركة التجارية في المدينة والمساعدة في توفر فرصاً جديدة للعمل، بالإضافة إلى مواكبة توسع المدينة ونموها وازدياد الحركة التجارية وخدمة كافة أقطاب العملية الزراعية وفق أسس التطوير والمعايير العالمية وبما ينعكس إيجاباً على الجمهور وجودة المنتج الفلسطيني ويخدم عملية التصدير.

وأضافت بأن المشروع سيشمل إضافة مرافق وثلاجات زراعية جديدة وتهيئة مواقف السيارات بالإضافة إلى تزويد السوق بنظام الطاقة الشمسية، مبينةً أن العطاء قد تم طرحه على موقع منظمة الأمم المتحدة على الانترنت.

ووجهت بلدية خان يونس دعوة للمقاولين الراغبين بالمشاركة في العطاء للحصول على وثائق العطاء والاستفسارات وتقديم العروض من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالجهة المانحة من خلال الدخول على الرابط المرفق.

https://www.ungm.org/Public/Notice/107028