مفوض "أونروا" يعلن حل مشكلة موظفي المياومة

غزة - الرأي

أعلن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن حل مشكلة موظفي المياومة في الأونروا في مناطق عملياتها الخمسة.

وبين لازاريني في بيان له أنه تقرر صرف رواتب جميع موظفي المياومة الذين صرح لهم بالعمل خلال شهري آذار ونيسان، سواء قاموا بعملهم من مواقع العمل في منشآت الأونروا أو عن بعد.

وأوضح أن جميع موظفي المياومة الذين لم يستطيعوا أداء وظائفهم والمهام المنصوص عليها في عقودهم سيحصلون على 50% من الراتب المتوقع لشهري آذار ونيسان، بالرغم من تعليق مهامهم.

وقال "إن الوضع غير المسبوق الذي يواجهه العالم بأجمعه بسبب جائحة كورونا تسبب باتخاذ إجراءات استثنائية، بما في ذلك للأونروا، والتي قامت بمراجعة وتعديل نماذج عملها بما يتوافق مع سياسات الدول المضيفة".

وأضاف: "أدرك آثار هذا على الوضع الاقتصادي في هذه المرحلة الاستثنائية وما تفرضه على العائلات، وإنني أقوم بأقصى جهدي لتفادي أي تأثير على دخل ومعيشة الموظفين، آخذًا بعين الاعتبار الموارد المتوفرة للأونروا والأزمة المالية الصعبة التي تواجهها الوكالة".