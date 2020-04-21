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بلدية خان يونس تنظم حملة نظافة تطوعية للأحياء الجديدة غرب المدينة

21 نيسان / أبريل 2020 12:44

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غزة-الراي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات بالتعاون مع لجنة الأحياء الجديدة الواقعة غرب المدينة حملة نظافة لشوارع الحي وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، وتأتي الحملة استكمالاً لخطط وجهود البلدية الرامية للحفاظ على البيئة المحيطة وتبني الحملات التي تعزز من قيم التطوع.

وشارك في الحملة رئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومسؤول لجان الأحياء أسامة سلامة، ورئيس لجنة الأحياء الجديدة أ. محيي الدين أبو مصطفى وعشرات المتطوعين من اللجنة وسكان الحي، وقد شملت تنظيف وكنس الرمال في عدة شوارع من الأحياء الهولندي، الإمارتي،الياباني).

وأكد مسؤول لجان الأحياء أن هذه الحملة  تأتي لتعميق مفهوم الحفاظ على النظافة العامة وغرس روح الانتماء لدى المواطنين، مشيداً بتعاون السكان ومساعدتهم لجهود البلدية والتي تعبر عن قيم الشراكة والتعاون.

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