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وزارة الأسرى تكرم مجموعة من الطلاب الفائزين فى مسابقة "حريتكم أغلى"

21 نيسان / أبريل 2020 12:47

وزارة الأسرى تكرم مجموعة من الطلاب الفائزين فى مسابقة "حريتكم أغلى"
وزارة الأسرى تكرم مجموعة من الطلاب الفائزين فى مسابقة

غزة- الرأي

 كرمت وزارة الأسرى والمحررين،  مجموعة من الطلاب الفائزين في المسابقة الثقافية الالكترونية الخاصة بالأسرى "حريتكم أغلى والتى كانت تستهدف طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة، وذلك بمشاركة مكتب اعلام الأسرى.

وكانت الوزارة اعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن أسماء الفائزين في المسابقة والتي تأتي ضمن الفعاليات الوطنية لإحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي تنظمها الوزارة.

وكان عدد المشاركين فى المسابقة بلغ 2500 مشارك من الطلاب حيث قاموا جميعهم بالاجابة عن الأسئلة، وتم سحب الأسماء على شكل قرعة فى بث مباشر من خلال صندوق زجاجى ، مضيفاً أن عدد المشاركين الكبير يظهر مدى الاهتمام بقضايا الأسرى في سجون الاحتلال.

يذكر بأنه تم السحب على 21 جائزة للمشاركين في المسابقة، وتم السحب على ثلاثة جوائز من كل مديرية من مديريات التربية والتعليم في محافظات غزة، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 150 شيكل، والثاني 100 شيكل والثالث 70 شيكل.

94368634_1482779051899666_2923350716720349184_n وزارة الأسرى تكرم مجموعة من الطلاب الفائزين فى مسابقة
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