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"هنية" يفتتح صالة الشهيدين " الوزير والرنتيسي" لكمال الأجسام واللياقة البدنية

21 نيسان / أبريل 2020 01:27

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غزة-الراي

افتتح أ. عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، صالة الشهيدين " الوزير والرنتيسي"، لكمال الأجسام واللياقة البدنية وذلك بمجمع فلسطين الرياضي بمدينة غزة، بحضور ممثلين عن عائلة الشهيدين يتقدمهم أ.موسى الوزير، وأ. محمد عبد العزيز الرنتيسي ،ود.طارق أبو الجديان رئيس اتحاد كمال الأجسام ، اضافة للمدراء العامون بالمجلس.

بدوره ،أكد هنية على أن تسمية الصالة باسم الشهيدين جاء وفاءً لقائدين عظيمين من قادة شعبنا الفلسطيني، والذي رسموا بدمائهم خارطة العز والحرية لأجيال شعبنا المناضل.

وأضاف هنية بأن صالة " الوزير والرنتيسي"، جاءت لتؤكد على رسالة الوحدة الوطنية الفلسطينية ، والتي انتهجتها الأسرة الرياضية طوال السنين الماضية ، فكانت أول من تجاوز عقبة الانقسام البغيض. موضحاً أن الصالة ستبقى مغلقة حين الانتهاء من خطة الطوارئ الحكومية ، لتكون بعدها متاحة لخدمة شريحة واسعة مع الرياضيين والشباب، اضافة للمنتخبات الوطنية التي تمثل فلسطين في المحافل العربية والدولية.

وقدم هنية الشكر لكل من ساهم في انشاء مشروع الصالة الرياضية وعلى رأسهم الصندوق السعودي للتنمية ، ومؤسسة UNDP ممثلة بمديرها السابق في غزة أ. باسل ناصر، و م. محمد قاسم و م. حكمت الخيري ، اضافة للإدارة العامة للمشاريع بالمجلس الأعلى على رأسها م. أحمد الزيناتي، مضيفاً بأن مشروع الصالة جاء ضمن خطة المجلس الأعلى لتطوير البنية التحتية والتي بدأت في العام2017.

بدورها عبرت عائلتا الشهيدين عن شكرهما وتقديرهما لجهود المجلس الأعلى للشباب والرياضة وعلى رأسه الأستاذ عبد السلام هنية ، والذي أحدث نهضة رياضية واسعة في قطاع غزة ، وأن تسمية الصالة باسم الشهيدين جاء ليؤكد على سمو رسالة الرياضة والتي طالما ارتبطت بوحدتنا الوطنية وخرجت العشرات من قادة العمل الوطني والإسلامي.

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