وزارة الحكم المحلي واتحاد البلديات يطلقان فعاليات تنفيذ مبادرة "بلدنا نظيفة"

غزة- الرأي

أطلقت وزارة الحكم المحلي واتحاد البلديات، صباح اليوم الثلاثاء، مبادرة "بلدنا نظيفة" بمرحلتها الأولي بعنوان " نستقبل رمضان بنظافة وصحة وامان ".

وحضر المؤتمر الذي انعقد علي مفترق السريا وسط مدينة غزة ، كل من الوكيل المساعد لوزارة الحكم المحلي ،م. ياسر الشنطي ، ورئيس اتحاد البلديات ،م. يحيي السراج ، ووفد من المكتب الإعلامي الحكومي ووزارة الشباب والرياضة وسلطة جودة البيئة .

وواضح م. ياسر الشنطي، أن االمبادرة تأتي لدعم البلديات وفرق الطوارئ وهي أستكمالا لجهود الحكومة من أجل الحفاظ علي البيئة وتعزيز قيم التطوع .

وتابع الشنطي أن المبادرة تستهدف 10 بلديات بمرحلتها الاولي على مستوى قطاع غزة للمشاركة في مبادرة "بلدنا نظيفة".

وأكد رئيس الاتحاد م.يحيي السراج ان مبادرة بلدنا نظيفة تأتي ضمن جهود الوزارة في دعم البلديات للاستمرار في تقديم الخدمات وخاصة النظافة العامة بحيث يتم استقبال رمضان بمزيد من النظافة و الصحة و الأمان و أيضا مساهمة في تحسين المظهر العام للقطاع غزة .