كيف تتجنب أضرار الكركديه خلال الشهر الكريم

خلال شهر رمضان تختلف عادات الإفطار من شخص للآخر، فنجد من يفضل تناول أنواع معينة من العصائر، والبعض الآخر يميل للتمر والماء أو الحليب، ونجد أن معظم الأشخاص يميلون لتناول مشروب الكركديه.

ومن المعروف أن مشروب الكركديه، يتسببب في تعرض الشخص للعديد من المضاعفات الصحية، وخاصة لمرضى انخفاض ضغط الدم، ولتجنب التعرض لأي أضرار صحية وطرق الوقاية تابع الأسطر القادمة، وفقا لموقع "WEBMED".

أوضح التقرير، أن الإكثار من تناول الكركدية يعد من الأمور التي تتسبب في التعرض لانخفاض نسبة السكر في الدم، وأيضا التعرض لانخفاض نسبة ضغط الدم، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الشخص للهبوط الحاد، ولذا عليك عدم الإكثار من تناوله، لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة به.

وأشار التقرير، أن هناك العديد من المعاير الصحية لتناول مشروب الكركديه خلال شهر رمضان، ومن أهمها عدم الإكثار من وضع السكر أثناء تحليته، لأن هذا الأمر يتسبب في التعرض لارتفاع نسبة السكر بالدم بشكل مفاجئ بعد عدد ساعات طويلة من الصيام.

أكد التقرير، أن الإفراط في تناول الكركديه بعد الإفطار يعد من الأمور المضرة التي تتسبب في الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم، وانخفاضه مرة أخرى بشكل مفاجئ، فهذا الأمر يتسبب في زيادة رغبة الشخخص في تناول الحلويات والسكريات، ويعرضك لزيادة الوزن.

ونصح التقرير، الأشخاص الذين يفضلون الإفطار خلال شهر رمضان علي كوب من الكركدية تجنب تناوله بالثلج لأن هذا الأمر قد يكون من اسباب إصابتك باضطربات في الجهاز الهضمي، والتهاب في الحلق وزيادة فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة.

وأخيرا أكد التقرير، على ضرورة عدم تناول الكركدية إذا كنت مريض ضغط، لأن هذا الأمر يتسبب في تعرضك لعد انتظام نسبته، والتعرض للاضطرابات الشديدة فيه، ولذا عليك عدم تناوله.