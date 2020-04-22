وزارة الاقتصاد تنظم جولات للمصانع المعدنية وفحص اطفائيات الحرائق

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني المعدنية، جولة ميدانية للمصانع المعدنية ومصانع تصنيع أسطوانات إطفاء الحرائق.

وقال حسن الشاعر رئيس قسم الصناعات المعدنية، خلال تقرير اصدرته الوزارة، إن طواقم التفتيش قامت اليوم بإجراء فحوصات على عينات لإطفائيات الحريق، لافتاً الي ان العينات التي فُحصت تم التحفظ عليها في وقت سابق.

وأكد الشاعر، أن العينات التي تم فحصها مطابقة للمواصفات الفلسطينية ولشروط الامن والسلامة.

وأضاف، انه واثناء الجولات الميدانية، تم سحب عينات برابش لإجراء الفحوصات اللازمة عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، من اجل سلامة وحياة المواطنين.

وفي موضوع اخر، قامت الإدارة لعامة للصناعة بإصدار شهادات فحص واختبار لعينات لاسطوانات غاز سعة (12،24،48) كيلو، بعد اجراء عليها جميع الفحوصات اللازمة.

يذكر أن الإدارة العامة للصناعة تقوم بجولات دورية لمصانع تصنيع أسطوانات الغاز، وعلى مراكز التوزيع الرئيسية والفرعية، والكميات الواردة عبر المعابر التجارية، من أجل التأكد من سلامة الاسطوانة وصمام الأسطوانة، وجميع اكسسوارات الغاز.

دائرة حماية المستهلك

وشارك وفد من حماية المستهلك بمكتب غزة في لقاء عقد بوزارة التنمية الاجتماعية، وبمشاركة عدد من المؤسسات الدولية.

وتم بحث خلال اللقاء سبل الحفاظ على استمرارية وسلامة توصيل القسائم الشرائية والطرود الغذائية للمستفيدين في ظل جائحة كورونا.

وقامت طواقم حماية المستهلك في محافظات غزة بتحرير 50 محضر ضبط واتلاف للمتلاعبين بالأسعار وتنظيم 213 زيارة وجولة ميدانية تفتيشية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار.

وتم سحب عينات من المواد الغذائية لإجراء الفحوصات المخبرية عليها للتأكد من سلامتها للاستخدام الادمي ومدي مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وتعمل دائرة حماية المستهلك على المراقبة المتواصلة والمكثفة وعلى مدار الساعة للمحال التجارية ومخازن التجار، وإعطاء أصحاب المحلات التجارية الارشادات اللازمة لحفظ وتخزين المواد التموينية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.

دائرة الموازين والمكاييل

وأجرت دائرة الموازين والمكاييل بجولة رقابية على محطات تعبئة الوقود والغاز في محافظة غزة، للتأكد من مدي التزام أصحابها بشروط الامن والسلامة المطلوبة، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وضبط ومعايرة مضخات التعبئة لحماية المواطن من أي غش أو تلاعب في أسعار.

مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

وبين التقرير أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، قامت بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات غزة شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.