ملصقات جديدة من واتساب للوقاية من فيروس كورونا

يسهم واتساب WhatsApp، تطبيق الدردشة الأكثر شهرة عالميا في زيادة الوعي العالمي بشأن الإجراءات الطبية والوقائية لمنع انتشار والإصابة بفيروس كورونا المستجد Covid -19.

وذلك بطرح مجموعة جديدة من الملصقات stickers التي تحمل اسم "معا في المنزل" كجزء من جهود التطبيق واسعة النطاق لتحويل خدمة الرسائل إلى أحد عناصر الوعي والأمل لمحاربة الوباء.

وبحسب موقع engadget.com فإن إدارة تطبيق واتساب تعاونت مع منظمة الصحة العالمية (WHO) لتصميم الملصقات وفق الإجراءات الطبية الوقائية المُعتمدة من المنظمة.

ويأمل الجانبان في زيادة الوعي العالمي اعتمادا على قوة انتشار تطبيق واتساب عالميا، حيث يوجد التطبيق على هواتف ملياري إنسان حول العالم.