أبل توسع خدماتها رغم كورونا.. الأكبر منذ عقد

أجرت مجموعة "أبل"، امس الثلاثاء، أكبر عملية توسيع لخدماتها في غضون عقد من الزمن، فباتت منصتها للموسيقى بالبث التدفقي "أبل ميوزيك" متاحة في 167 بلدا في مؤشر إلى أن هذه الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا تستمر في التركيز على تنويع مصادر دخلها.

وأصبحت هذه الخدمة الموسيقية متوافرة في 25 بلدا جديدا في أفريقيا خصوصا.

وأعلنت "أبل" كذلك توسيع خدمات "آب ستور" و "أبل أركايد" للألعاب و"أبل بودكاست" و"آي كلاود" لتشمل 20 بلدا جديدا.

إطلاق خدمة Music من أبل.. يمكنك توديع iTunes

أبل تحارب كورونا بطريقة خاصة عبر "آب ستور"

وباتت بعض خدمات "أبل" متاحة تاليا في 175 بلدا عبر العالم.

ومن شأن هذه العملية السماح بتعزيز الانتشار العالمي لخدمة "أبل ميوزيك" وهي ثاني أكبر منصة للبث الموسيقي التدفقي.

وكانت هذه الخدمة تضم نحو 60 مليون مشترك في يونيو/حزيران الماضي بحسب مسؤول في الشركة.

في المقابل، بلغ عدد المشتركين في خدمة "سبوتيفاي" للبث الموسيقي التدفقي المتوافرة في أسواق أقل، 124 مليونا في نهاية عام 2019 بحسب هذه الشركة السويدية وهي الأكبر في هذا المجال.

وتجري "أبل" منذ أكثر من عام مفاوضات مع شركات إنتاج ومالكي حقوق موسيقية لاقتراح خيارات أوسع على صعيد الأعمال.

إلا أن توسيع هذه الخدمات يأتي في خضم أزمة ناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وقد أدى ذلك من جهة إلى ارتفاع كبير في استخدام منصات الترفيه سواء كانت ألعابا إلكترونية أو مسلسلات، بسبب ملازمة مئات ملايين الأشخاص والعائلات منازلهم.

إلا أن أبيرش كومار المحلل لدى "كاونتربوينت" أشار في مدونة نشرت مطلع أبريل/نيسان الجاري إلى أن "الإقبال على المضامين المسجلة عبر الإنترنت انتقل من البث التدفقي إلى الإذاعة".

- السعر المناسب

وأضاف: "في أكثر المناطق تضررا يشعر الناس بالقلق فيستمعون إلى الإذاعات ويشاهدون التلفزيون باستمرار لمتابعة الأخبار. وعرفت محطات التلفزيون والإذاعات ازدهارا في حين توقف الاندفاع الذي كان مسجلا باتجاه الموسيقى بالبث التدفقي".

إلى ذلك، لا تبدو الأسواق الجديدة التي تستهدفها "آبل" سهلة المنال. ففي الكثير من الدول لا يسمح مستوى المعيشة بالضرورة بتحمل نفقات اشتراك الاستماع إلى الموسيقى بالبث التدفقي.

تضاف إلى ذلك سهولة الوصول عبر الإنترنت إلى موسيقى "مجانية" تمولها الإعلانات.

انطلاقا من ذلك، قررت "أبل" منح المستخدمين الجدد فترة تجربة مجانية من 6 أشهر بدلا من 3 عادة.

ويتراوح سعر الاشتراك من بلد إلى آخر بين 3 دولارات في موزمبيق وليبيا وبورما، و5 دولارات في قطر وجورجيا و11 دولارا في أيسلندا.

وتفيد شركة "كاونتربوينت" بأن سوق الموسيقى بالبث التدفقي ضم 358 مليون اشتراك مدفوع في العالم في 2019. وتتوقع الشركة أن يزيد العدد على 450 مليونا بنهاية 2020.

- سيولة

وقال كومار إن "أمازون وأبل وجوجل بدأت تركز جهودها على هذا القطاع وهي تملك ما يكفي من السيولة لكي تكون منافسة قوية لسبوتيفاي".

وتعود آخر عملية توسيع لخدمات "أبل" إلى أكثر من 10 سنوات عندما أطلقت "آي تيونز" في 56 بلدا.

وقبل فترة بدأت المجموعة ومقرها في كاليفورنيا، استحداث بيئة متكاملة من الخدمات في مجال الترفيه (موسيقى وألعاب ومسلسلات وأفلام) والدفع (أبل كارد وأبل باي) والأخبار (أبل نيوز+).

وتسمح لها هذه البيئة بالمحافظة على ولاء مستخدمي أجهزتها الذين سيترددون في تغيير ماركة هاتفهم أو جهازهم اللوحي أو حاسوبهم مع اعتماد بعض من هذه الخدمات.

وستساعد إيرادات هذه المنصات أيضا في تعويض التباطؤ في مبيعات الهواتف الذكية.

ففي منتصف فبراير/شباط الماضي، قالت المجموعة إنها لن تحقق اهدافها للربع الأول من عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19.