أقدم سجادة في العالم وجدت جانب مومياء بثوب ذهبي

يعرض متحف الأرميتاج في سانت بطرسبرغ بروسيا، سجادة يُعتقد أنها الأقدم في العالم، عُثر عليها في جبال ألتاي بالقرب من مومياء لامرأة ترتدي فستانا ذهبيا.

وأشار الخبراء إلى أن السجادة التي تبلغ من العمر 2500 سنة، والتي اكتشفها علماء الآثار في عام 1949، في قبر عند سفح الجبل بالقرب من "جثة محنطة بثوب ذهبي"، صُنعت من قبل القبائل التركية القديمة.

قال إبراهيم تيليوغلو، المؤرخ في جامعة Ondokuz Mayis في منطقة Atakum في مقاطعة Samsun شمال تركيا، إن التصاميم والأشكال والزخارف المستخدمة في سجادة Pazyryk، مثل "الأشكال الحيوانية، وصور الفرسان وطريقة ربط ذيول الخيول، ترتبط بالثقافة التركية.

وأضاف تيليوغلو، أن التصميمات نفسها كانت تستخدم من قبل سادة أتراك لآلاف السنين.

ويقع القبر الذي عثر فيه على السجادة في جبال ألتاي، في المكان الذي تلتقي فيه روسيا والصين ومنغوليا وكازاخستان.

كما أن هناك تفاصيل أخرى دفعت الباحثين إلى الاعتقاد بأن السجادة صنعت من قبل الحرفيين الأتراك، وهي الثوب الذهبي للجسم المحنط، والذي يشبه الملابس التركية، بالإضافة إلى النقش على وعاء فضي.

وستعزز وجهة نظر تيليوغلو الاعتقاد بأن تركيا تصنع وتصدر سجاجيدها حول العالم حتى في العصور القديمة.

وعلى الرغم من أن المؤرخين لا يتفقون بشأن أين بدأ نسج السجاد، إلا أن الكثيرين يعتقدون أنه نشأ في آسيا حيث تركيا الحديثة الآن، والتي كانت مركزا لصناعة السجاد.