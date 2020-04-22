وزارة الاقتصاد الوطني تصدر قراراً بشأن ارتداء الكمامات

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني ، قراراً بشأن التزام أصحاب المنشآت التجارية بارتداء الكمامات للوقاية من الفايروسات.



وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أنه وفقاً للقرار يلتزم منتسبي الغرف التجارية، والتجار والباعة والعاملين في كافة الأسواق والمحال التجارية والمراكز التجارية، بارتداء الكمامة الطبية اثناء عملية التجارة والبيع والشراء، بالإضافة الي إجراءات السلامة الصحية.



وأوضح القرار، أن طواقم وزارة الاقتصاد الوطني ستقوم بمتابعة الالتزام بمقتضى هذه القرار، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.