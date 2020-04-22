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"الشرطة العسكرية" تؤمن وصول مساعدات أردنية لغزة

22 نيسان / أبريل 2020 08:32

"الشرطة العسكرية" تؤمن وصول مساعدات أردنية لغزة

غزة- الرأي

أمّن جهاز الشرطة العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أمس الثلاثاء، وصول شُحنة مساعدات أردنية لقطاع غزة.

وعملت الشرطة العسكرية بحاجز بيت حانون شمال القطاع – إلى جانب أطقم هيئة المعابر، وشرطة المرور– على تأمين وتسهيل وصول شاحنات بمساعدات طبية وغذائية لصالح المستشفى الميداني الأردني وجمعيات خيرية في غزة.

كما تم تسهيل مغادرة عشرات الأطباء والفنيين من طاقم المستشفى الميداني الأردني، عبر حافلات أردنية خاصة، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

وقال مُسيّر جهاز الشرطة العسكرية العقيد عمر أبو سنينة، إنه تم اتخاذ كافة إجراءات السلامة خلال تأمين وصول المساعدات، عبر إجراء تعقيم شامل للشاحنتين ومحتوياتهما.

وأضاف أبو سنينة – في تصريح لموقع الداخلية – أنه تم تحويل الطاقم الفني المرافق للمساعدات إلى الحجر الصحي الاحترازي داخل المستشفى الميداني الأردني بغزة.

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