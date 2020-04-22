النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2479) الأربعاء22/4/2020
أخبار فلسطين
- فلسطين.. “الجهاد” تدعو لرؤية وطنية تتصدى لخطط كيان الاحتلال الإسرائيلي
- ارتفاع عدد المصابين بكورونا في فلسطين إلى 466
- توتر في سجن النقب عقب إصابة أسير
- الرئاسة تحذر: سياسة الضم الإسرائيلية ستُشعل المنطقة وردُّنا سيكون قوياً...
- استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي في سجن النقب
- القيادي شلَّح: اتفاق نتنياهو - غانتس يقرعُ ناقوس الخطر.. والمخرج من ما يعصف بنا بأيدينا!
- »مراقبون يحذرون من خطورة قانون عسكري إسرائيلي يهدّد البنوك بشأن رواتب...
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أخبار إسرائيلية
- الحكومة الإسرائيلية الجديدة تُطلق العنان لتنفيذ “صفقة القرن”
- إسرائيل تقصف «تجمعات إيرانية» وسط سوريا عقب لقاء الأسد ـ ظريف
- الحكومة الإسرائيلية الجديدة تُطلق العنان لتنفيذ “صفقة القرن”
- وزارة الصحة: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 184
- إصابة جندي "اسرائيلي" في عملية دهس وطعن نفذها فلسطيني شرق القدس
الاخبار الدولية
اخبار عربية
- الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان «إسرائيلي» فوق تدمر
- مصر.. ارتفاع حالات الشفاء وتسجيل إصابات جديدة بكورونا
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« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- فلسطين.. “الجهاد” تدعو لرؤية وطنية تتصدى لخطط كيان الاحتلال الإسرائيلي
- ارتفاع عدد المصابين بكورونا في فلسطين إلى 466
- حكومة الاحتلال تستغل “كورونا” في القدس الشرقية لتنفيذ مخطط “التطهير العرقي الديمغرافي الصامت”
- الفلسطينيون يرقبون تخفيف إجراءات الطوارئ تدريجيا بالضفة.. وأسف تجاه تراخي السكان في غزة…
- بسبب كورونا.. 93% من الفلسطينيين يتوقعون عواقب سلبية على الاقتصاد.. و85% على التعليم
- الفلسطينيون يحذرون من خطورة “حكومة الضم الإسرائيلية”
- جهود فلسطينية لمنع الاحتلال من ضم الأغوار والمستوطنات
- الحكومة الإسرائيلية الجديدة تُطلق العنان لتنفيذ “صفقة القرن”
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الشرق الأوسط
- السلطة تعتبر الحكومة الإسرائيلية الجديدة «تهديداً للاستقرار»
- إسرائيل تقصف «تجمعات إيرانية» وسط سوريا عقب لقاء الأسد ـ ظريف
الخليج الإماراتية
- « إسرائيل» تقرر مصادرة أراضٍ للحرم الإبراهيمي في الخليل
الغد الأردنية
- الحكومة الإسرائيلية الجديدة تُطلق العنان لتنفيذ “صفقة القرن”
- عريقات: ائتلاف “نتنياهو-غانتس” يهدد أمن وسلام الشرق الأوسط
الاهرام المصرية
الأوقاف الفلسطينية تعلق جميع إجراءات الحج بسبب فيروس كورون
الاخبار اللبنانية
الشروق المصرية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق رفح
ممثلوا الأطر الصحفية يثمنون دور وزارة الصحة بغزة
- مصر ترسل طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية للولايات المتحدة
- ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في دولة الاحتلال إلى 184
- مصر.. ارتفاع حالات الشفاء وتسجيل إصابات جديدة بكورونا
- "الديمقراطية" تنعى عضو اللجنة المركزية طه نصار
- "هنية" يفتتح صالة الشهيدين " الوزير والرنتيسي" الرياضية
- وزارة الحكم المحلي واتحاد البلديات يطلقان مبادرة "بلدنا نظيفة"
- صباح يناقش جهوزية مستشفيات غزة فى المرحلة المقبلة
القدس المحلية
- الأسير أشرف أبو حويج.. 19 رمضاناً من البُعد، و"كورونا" يُفاقم ألَمَ عائلته
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الشرطة تغلق 90 متجراً و تقبض على 6 أشخاص في جنين
صفقة نتنياهو-غانتس: استقرار سياسي محفوف بالعقبات
"هيئة الأسرى": حالة من التوتر تسود قسم 25 في سجن النقب
جريدة الأيام
- الرئاسة تحذر: سياسة الضم الإسرائيلية ستُشعل المنطقة وردُّنا سيكون قوياً...
- »اشتية: تأجيل الأقساط المستحقة على أراضي الأوقاف وإعادة الرسوم للمعتمرين
- »3 أشقاء من عائلة أبو حميد يدخلون عامهم الـ19 بسجون الاحتلال
- »غزة: إصابة صياد في اعتداءات للاحتلال على المزارعين والصيادين
- »مراقبون يحذرون من خطورة قانون عسكري إسرائيلي يهدّد البنوك بشأن رواتب...
- »"الأونروا" تعلن عن حل أزمة موظفي المياومة في مناطق عملياتها الخمس
- »غياب الأسواق الشعبية يطفئ بهجة رمضان
- »حلف المحتالين: غانتس وقّع على كتاب براءة نتنياهو !
وكالة صفا
وكالة الراي الفلسطينية
- الإيجاز الصحفي الحكومي حول جائحة كورونا 21 إبريل 2020
- " وقفة عز" تمييز جديد بحق غزة في زمن كورونا
- جيش الاحتلال ينشئ 12 موقعًا على طول حدود قطاع غزة
- غزة تستقبل رمضان بمزيد من الإجراءات الاحترازية ( تقرير)
- صور إطلاق مبادرة لتنظيف الشوارع وتجميل المفترقات بغزة
- أسماء الدفعة الأخيرة من منحة العمال المتضررين من "كورونا"
- "مستشفى العيون" مراحل متسلسلة لمواجهة "كورونا" (تقرير)
- 461 حصيلة إصابات فيروس كورونا في فلسطين
- وزارة الأسرى تفتتح جدارية تضامنية مع الأسرى
- "الاحتلال يصادق على مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي
سما نيوز
- بعد تأخر الاحتلال بإسعافه.. استشهاد أسير داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي
- مُحدث: 176 ألف وفاة بكورونا ونحو مليونين و542 الف مصاب بالعالم
- قناة عبرية: عوائق أمام نتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية رغم الاتفاق مع غانتس
- الاعلام العبري: "الفجوة لا زالت كبيرة".. وإسرائيل "غير مستعجلة" لإتمام صفقة تبادل أسرى
- القيادي شلَّح: اتفاق نتنياهو - غانتس يقرعُ ناقوس الخطر.. والمخرج من ما يعصف بنا بأيدينا!
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فلسطين اليوم
- القيادي شلَّح: اتفاق نتنياهو - غانتس يقرعُ ناقوس الخطر.. والمخرج من ما يعصف بنا بأيدينا
- تعافي 9 حالات..إصابتان جديدتان بـ"كورونا" في غزة ليرفع العدد لـ17 حالة
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الجهاد الاسلامي: تشكيل حكومة الاحتلال المركبة تمثل تحدياً جديداً أمام شعبنا
رابط أسماء الدفعة الثالثة من العمال المتضررين بغزة جراء فيروس كورونا
عرب 48
- القدس: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن
- 4 إصابات جديدة بكورونا في العيسوية وشعفاط
- توتر في سجن النقب عقب إصابة أسير
- وزارة الصحة: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 184
- إسرائيل "غير مستعجلة" لإتمام صفقة تبادل أسرى
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- ستفرضه شركات حراسة: إغلاق يومي من المساء حتى الفجر في رمضان
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وكالة وفا
- استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي من عابود في سجون الاحتلال
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حدث في مثل هذا اليوم
22 نيسان (أبريل)
- 2004م الوحدات الخاصة الإسرائيلية تغتال بلال أبو عمشة وغانم غانم من قادة شهداء الأقصى وأيمن براهمة من قادة القسام في طولكرم.
- 2002م قوات الاحتلال تغتال قائد شهداء الأقصى في الضفة الشهيد القائد مروان كايد زلوم وتتهمه بالمسئولية عن عدة عمليات استشهادية.
- 2001م عملية استشهادية في مدينة كفار سابا بالقرب من محطة حافلات مما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 50 آخرين بجروح مختلفة وقد تبنت حماس العملية والاستشهادي الذي نفذ العملية من مدينة نابلس ويدعى عماد كامل الزبيدي.
- 1996م انعقاد الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني دورة "إعمار الوطن والاستقلال" في غزة وقد عقدت في الفترة ما بين 22مإلى 25/4/1996م في مدينة غزة شعلة الثورة ورحم الانتفاضة وقد دعت هذه الثورة إلى إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية وتبني شعار إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على أي شبر يتم تحريره وقبول مشروع فهد وإعلان الاستقلال والمبادرة الفلسطينية واتفاق أوسلو الأول والثاني والاعتراف المتبادل.
- 1994م القوى السياسية الفلسطينية في قطاع غزة تتوصل إلى تفاهم بينها لاعتماد الحوار وسيلة لإنهاء المشكلات البينية، وتفادي العنف، وذلك بعد قيام السلطة الفلسطينية.
- 1979م هجوم مسلح استهدف المعبد اليهودي في فيينا (النمسا) ونسب إلى منظمة "الصاعقة" الفلسطينية، المقربة حزب البعث الحاكم في سوريا أوقع قتلى وجرحى.
- 1948م سقوط مدينة حيفا على أيدي العصابات الصهيونية بزعامة الهاجاناة حيث هاجم الصهاينة بعد منتصف الليل مدينة حيفا في منطقة الكرمل فاحتلوا البيوت والشوارع والمباني العامة وقتلوا 50 عربياً وجرحوا 200 آخرين. وقد فوجئ العرب فآخرجوا نساءهم وأطفالهم إلى منطقة الميناء لنقلهم إلى عكا وفي أثناء خروجهم هاجمتهم المواقع الصهيونية الأمامية فاستشهد 100 مواطن من المدنيين وجرح 250 آخرين.