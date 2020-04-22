النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2479) الأربعاء22/4/ 2020

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»" الأونروا" تعلن عن حل أزمة موظفي المياومة في مناطق عملياتها الخمس

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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان «إسرائيلي» فوق تدمر

مصر.. ارتفاع حالات الشفاء وتسجيل إصابات جديدة بكورونا



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« إسرائيل» تقرر مصادرة أراضٍ للحرم الإبراهيمي في الخليل

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الأوقاف الفلسطينية تعلق جميع إجراءات الحج بسبب فيروس كورون

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توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق رفح

ممثلوا الأطر الصحفية يثمنون دور وزارة الصحة بغزة

القدس المحلية

الأسير أشرف أبو حويج.. 19 رمضاناً من البُعد، و"كورونا" يُفاقم ألَمَ عائلته



الشرطة تغلق 90 متجراً و تقبض على 6 أشخاص في جنين

صفقة نتنياهو-غانتس: استقرار سياسي محفوف بالعقبات

"هيئة الأسرى": حالة من التوتر تسود قسم 25 في سجن النقب

جريدة الأيام

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الجهاد الاسلامي: تشكيل حكومة الاحتلال المركبة تمثل تحدياً جديداً أمام شعبنا

رابط أسماء الدفعة الثالثة من العمال المتضررين بغزة جراء فيروس كورونا

عرب 48

وكالة وفا

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