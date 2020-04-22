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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2479) الأربعاء22/4/2020

22 نيسان / أبريل 2020 09:15

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2479)   الأربعاء22/4/2020

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22 نيسان (أبريل)

  • 2004م الوحدات الخاصة الإسرائيلية تغتال بلال أبو عمشة وغانم غانم من قادة شهداء الأقصى وأيمن براهمة من قادة القسام في طولكرم.
  • 2002م قوات الاحتلال تغتال قائد شهداء الأقصى في الضفة الشهيد القائد مروان كايد زلوم وتتهمه بالمسئولية عن عدة عمليات استشهادية.
  • 2001م عملية استشهادية في مدينة كفار سابا بالقرب من محطة حافلات مما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 50 آخرين بجروح مختلفة وقد تبنت حماس العملية والاستشهادي الذي نفذ العملية من مدينة نابلس ويدعى عماد كامل الزبيدي.
  • 1996م انعقاد الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني دورة "إعمار الوطن والاستقلال" في غزة وقد عقدت في الفترة ما بين 22مإلى 25/4/1996م في مدينة غزة شعلة الثورة ورحم الانتفاضة وقد دعت هذه الثورة إلى إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية وتبني شعار إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على أي شبر يتم تحريره وقبول مشروع فهد وإعلان الاستقلال والمبادرة الفلسطينية واتفاق أوسلو الأول والثاني والاعتراف المتبادل.
  • 1994م القوى السياسية الفلسطينية في قطاع غزة تتوصل إلى تفاهم بينها لاعتماد الحوار وسيلة لإنهاء المشكلات البينية، وتفادي العنف، وذلك بعد قيام السلطة الفلسطينية.
  • 1979م هجوم مسلح استهدف المعبد اليهودي في فيينا (النمسا) ونسب إلى منظمة "الصاعقة" الفلسطينية، المقربة حزب البعث الحاكم في سوريا أوقع قتلى وجرحى.
  • 1948م سقوط مدينة حيفا على أيدي العصابات الصهيونية بزعامة الهاجاناة حيث هاجم الصهاينة بعد منتصف الليل مدينة حيفا في منطقة الكرمل فاحتلوا البيوت والشوارع والمباني العامة وقتلوا 50 عربياً وجرحوا 200 آخرين. وقد فوجئ العرب فآخرجوا نساءهم وأطفالهم إلى منطقة الميناء لنقلهم إلى عكا وفي أثناء خروجهم هاجمتهم المواقع الصهيونية الأمامية فاستشهد 100 مواطن من المدنيين وجرح 250 آخرين.
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