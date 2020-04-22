استشهاد شاب بزعم تنفيذ عملية طعن قرب القدس

أستشهد صباح اليوم الأربعاء شاب فلسطيني بعد إصابته بجراح حرجة، جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز "الكونتينر" قرب القدس، وذلك بزعم تنفيذ عملية دهس وطعن أصيب خلالها عنصر من شرطة الاحتلال بجروح متوسطة.

وحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني قام بتنفيذ عملية دهس وطعن بالقرب من حاجز عسكري متاخم لمستوطنة "معاليه أدوميم"، حيث أصيب أحد الجنود بجروح وصفت بالمتوسطة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن شاب فلسطيني دهس جندي، ثم ترجل من سيارة وأشهر سكينا، وتوجه صوب الجندي، وقام بطعنه والتسبب له بجروح متوسطة نقل على إثرها إلى المستشفى في القدس لتلقي العلاج.

وذكرت أن عناصر قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز أطلقت النار تجاه الشاب وأصابته، فيما تم إغلاق المنطقة والحاجز العسكري، بزعم أنه عثر بالمكان على عبوة ناسفة، حيث تم استدعاء خبراء المتفجرات لإبطال مفعولها.