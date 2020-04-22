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لفحص مدى مطابقتها لمواصفات السلامة

الأمن والسلامة بالدفاع المدني تُحرز على 11 خزانًا للغاز

22 نيسان / أبريل 2020 09:32

الأمن والسلامة بالدفاع المدني تُحرز على 11 خزانًا للغاز
الأمن والسلامة بالدفاع المدني تُحرز على 11 خزانًا للغاز

غزة- الرأي

تحرزت فرق الأمن والسلامة في محافظة غزة على 11 خزانًا للغاز خلال جولة أجرتها على تسع محطات لتعبئة الغاز ومنشآت صناعية، لحين التأكد من استيفائها للمواصفات واشتراطات الوقاية والسلامة.

وقال المهندس طه الطيف رئيس قسم الأمن والسلامة بمحافظة غزة، إن فرق التفتيش نفذت جولات فجائية استهدفت محطات الغاز التسعة في المحافظة ومصنع بسكويت، وتم خلال الجولة التحريز على 11 خزان للغاز بسعات 1 طن و2 طن لحين فحصها من جهات الاختصاص والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأضاف تم إلزام أصحاب هذه المحطات خطيا بعدم تحريك أي من خزانات الغاز المحرزة من داخل المحطات لحين أخذ موافقة خطية من الدفاع المدني والتأكد من مطابقتها للمواصفات واستيفائها متطلبات السلامة والوقاية.

وأكد الطيف أن هذه الجولة تأتي لتضبط استخدام صهاريج الغاز داخل الحرف ومحطات الغاز، تجنبا لوقوع حوادث، والتأكد من استيفائها متطلبات السلامة والوقاية ومدى ملائمة الحرفة لوضع خزانات الغاز داخلها.

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