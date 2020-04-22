الخدمات الطبية تُنظم دورة السلامة في أماكن الحجر الصحي

غزة- الرأي

نظمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والامن الوطني، أمس الثلاثاء، دورة "السلامة في أماكن الحجر الصحي" لأطباء ضمن الحملة التوعوية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19"

واشتملت الدورة على عدة محاور منها، التعرف على الفيروس وكيفية انتقاله والاجراءات المتبعة للحماية وسائل الحماية الشخصية وكيفية ارتدائها، وكيفية التعامل في الحالات التي تعاني من اعراض تنفسية وطريقة اخذ عينة PCR بالشكل الجيد.

وشكر المقدم صيدلي ياسر الكحلوت مدير التنمية البشرية في الخدمات الطبية العسكرية كلاً من المحاضرين المشاركين من وزارة الصحة الإدارة العامة لتنمية القوة البشرية والدكتور سليمان العديني مدير قسم مكافحة العدوى في وزارة الصحة، لمساهمتهم في نجاح هذه الدورة.

وأكد الكحلوت أن هذه الدورة تأتي ضمن عدد من الدورات التي تعكف المديرية على تقديمها لتجهيز وتدريب الكوادر الطبية للتعامل مع الحالات المصابة داخل مراكز الحجر الصحي.