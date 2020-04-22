وكالة الرأي الفلسطينية طواقم بلدية غزة يدهنون أحجار الجبهة في الشوارع الرئيسة للمدينة وكالة الرأي الفلسطينية "التشريعي" يلتقي رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يناقش جهوزية المستشفيات فى المرحلة المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية "أبو الريش": عمليات الطوارئ تتابع اجراءات الوقاية والجهوزية لمواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية 187 حالة وفاة بـ"الكورونا" في "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تُنظم دورة السلامة في أماكن الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية الأمن والسلامة بالدفاع المدني تُحرز على 11 خزانًا للغاز وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب بزعم تنفيذ عملية طعن قرب القدس وكالة الرأي الفلسطينية "البطنيجي": ترتيب البسطات بسوق النصيرات منعاً للازدحام
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

"أبو الريش": عمليات الطوارئ تتابع اجراءات الوقاية والجهوزية لمواجهة كورونا

22 نيسان / أبريل 2020 10:11

غزة- الرأي

ترأس وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ظهرامس الثلاثاء، اجتماعاً لغرفة عمليات الطوارئ لمتابعة اجراءات الوقاية والجهوزية لمواجهة جائحة كورونا .

حيث اطلع أبو الريش، على جملة من تقارير المتابعات لعمل اللجان المختصة والتي تواصل مهامها في تعزيز درجة الجهوزية والاستعداد.

وقال د. أبو الريش، إن الوزارة تعمل بالحد الأقصى لافراد كل مكونات خطة الطوارئ أهمية من حيث التجهيزات والموارد التي تمكن الطواقم من تقديم خدمة ورعاية صحية متكاملة .
كما وجدد د. ابو الريش تأكيده على أهمية المسئولية المجتمعية بالالتزام بكافة ارشادات الوقاية والسلامة من أجل مواجهة جائحة كورونا .  

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر (200) وجبة للمستضافين في الحجر الصحي بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟