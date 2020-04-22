"أبو الريش": عمليات الطوارئ تتابع اجراءات الوقاية والجهوزية لمواجهة كورونا

غزة- الرأي

ترأس وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ظهرامس الثلاثاء، اجتماعاً لغرفة عمليات الطوارئ لمتابعة اجراءات الوقاية والجهوزية لمواجهة جائحة كورونا .

حيث اطلع أبو الريش، على جملة من تقارير المتابعات لعمل اللجان المختصة والتي تواصل مهامها في تعزيز درجة الجهوزية والاستعداد.

وقال د. أبو الريش، إن الوزارة تعمل بالحد الأقصى لافراد كل مكونات خطة الطوارئ أهمية من حيث التجهيزات والموارد التي تمكن الطواقم من تقديم خدمة ورعاية صحية متكاملة .

كما وجدد د. ابو الريش تأكيده على أهمية المسئولية المجتمعية بالالتزام بكافة ارشادات الوقاية والسلامة من أجل مواجهة جائحة كورونا .